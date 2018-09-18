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Теперь понятно, почему Ольга Бузова в подмётки не годится Ксении Бородиной

В сегодняшнем эфире 18 сентября на скандально-популярном российском проекте "Дом-2" Ксения Бородина утерла нос Ольге Бузовой.

Все уже заметили, что ставшая звездой шоу-бизнеса, Бузова ведет себя весьма высокомерно и не скрывает своего превосходства над другими. Вроде бы и в шутку, но она всячески подчеркивает свою уникальность в глазах окружающих.

Теперь понятно, почему Ольга Бузова в подмётки не годится Ксении Бородиной

Правда, девушка совсем не такая такая идеальная, какой себя позиционирует.

В анонсе эфира её аппонентка Ксения Бородина блеснула знаниями итальянского языка, заткнув за пояс, появившуюся накануне Розалию Райсон. Впрочем, Бородина утерла нос не только ей, но и зазвездившейся подруге.

Многие помнят, как своим английским не раз пыталась блеснуть в периметре Бузова. Правда, из-за отвратительного произношения, показного коверканья и маленького словарного запаса Бузовой это не удавалось ни разу.

Болельщики проекта сразу же подчеркнули, что Ольга Ксюше и в подмётки не годится. Кто-то справедливо подметил, что Бузова даже на своем родном языке изъясняется с огромным трудом. Из-за чего её постоянно высмеивают.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:16
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