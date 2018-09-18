Теперь понятно, почему Ольга Бузова в подмётки не годится Ксении Бородиной

Все уже заметили, что ставшая звездой шоу-бизнеса, Бузова ведет себя весьма высокомерно и не скрывает своего превосходства над другими. Вроде бы и в шутку, но она всячески подчеркивает свою уникальность в глазах окружающих.Правда, девушка совсем не такая такая идеальная, какой себя позиционирует.В анонсе эфира её аппонентка Ксения Бородина блеснула знаниями итальянского языка, заткнув за пояс, появившуюся накануне Розалию Райсон. Впрочем, Бородина утерла нос не только ей, но и зазвездившейся подруге.Многие помнят, как своим английским не раз пыталась блеснуть в периметре Бузова. Правда, из-за отвратительного произношения, показного коверканья и маленького словарного запаса Бузовой это не удавалось ни разу.Болельщики проекта сразу же подчеркнули, что Ольга Ксюше и в подмётки не годится. Кто-то справедливо подметил, что Бузова даже на своем родном языке изъясняется с огромным трудом. Из-за чего её постоянно высмеивают.