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Учёные вырастят из живых клеток современный нейронный компьютер

Группа научных деятелей получила грант на $500 000 для создания вычислительной техники нового типа. Учёные вырастят из живых клеток современный нейронный компьютер, который по возможностям не уступает современным машинам.

Учёные вырастят из живых клеток современный нейронный компьютер


В проекте примут участие специалисты из различных областей науки, потому что при создании нового "живого" компьютера потребуются самые разные профессионалы. По заявлению учёных, проект приобрёл уже очертания. Однако пока рано сообщать о его деталях. Основой нового изобретения выступит оптогенетика. Клетки, выращенные искусственным путём, будут распознавать текст, написанный человеческой рукой, анализировать его, а также решать задачи, которые в нём заложены. Вся данная операция окажется напрямую связанной со светом. Компьютерным программистам в данном случае придётся настроить нейронную сеть, а также научить её проводить операции, похожие на те, что в настоящее время осуществляют кремниевые микропроцессоры.

Научные деятели пока держат в секрете сроки, которые они для себя установили. По их словам главным сейчас является уже имеющаяся нужная сумма денег. Её наличие позволит в данном случае не отвлекаться в дальнейшем на поиски финансирования.

 
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Технологии / Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:45
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