Учёные вырастят из живых клеток современный нейронный компьютер

В проекте примут участие специалисты из различных областей науки, потому что при создании нового "живого" компьютера потребуются самые разные профессионалы. По заявлению учёных, проект приобрёл уже очертания. Однако пока рано сообщать о его деталях. Основой нового изобретения выступит оптогенетика. Клетки, выращенные искусственным путём, будут распознавать текст, написанный человеческой рукой, анализировать его, а также решать задачи, которые в нём заложены. Вся данная операция окажется напрямую связанной со светом. Компьютерным программистам в данном случае придётся настроить нейронную сеть, а также научить её проводить операции, похожие на те, что в настоящее время осуществляют кремниевые микропроцессоры.Научные деятели пока держат в секрете сроки, которые они для себя установили. По их словам главным сейчас является уже имеющаяся нужная сумма денег. Её наличие позволит в данном случае не отвлекаться в дальнейшем на поиски финансирования.