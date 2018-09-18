Виктория Романец заявила, что они с Александрой Артемовой никогда не были подругами

«Если Саша уйдет из моей жизни, я не буду рыдать и плакать. Она не тот человек, которому я могла бы позвонить в два часа ночи и попросить о помощи. Мы никогда не были подругами. Рядом жили, поэтому часто подвозили друг друга, сидели в кафе и обсуждали «ДОМ-2». Позже я немного отдалилась, так как у меня сейчас мало свободного времени. Я постоянно в разъездах и, возможно, она обиделась на меня», - рассказала Романец.

«Я думаю, это в силу возраста и глупости. Не буду расстраиваться по этому поводу. Лучше выпью за ее здоровье бокал игристого где-то на берегу океана», - подытожила бывшая звезда реалити-шоу.

Сама же Вика дала небольшое интервью, в котором прокомментировала ситуацию с Сашей и свое отношение к ней на сегодняшний день.По ее словам, даже в периметре телестройки у них с Артемовой были абсолютно разные круги общения, ведь она дружила с такими как Николай Должанский, Катя Король и другими фриками.Также нынешняя жена Антона Гусева заявила, что Саша удивила ее не своей позицией, а комментарием, который она выставила на всеобщее обозрение. По мнению Вики, если человек хочет действительно поддержать, то он пишет лично, а не на глазах у публики.