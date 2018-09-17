Скандальный бизнесмен Дмитрий Мазепин снова планирует вложиться в «Формулу 1»

Гигантские долги предприятий Дмитрия Мазепина в данном случае продолжают расти. Владелец химических гигантов «Уралкалий» и «Уралхим» был уличён во многих скандалах. Дмитрий Мазепин в этот раз решил спонсировать другую команду F1 - «Уильямс». Не удивит в данном случае переход его сына в новую команду.В данном случае удивляет другое, что во время высокой экономической напряженности между Россией и Западом, российский бизнесмен настойчиво вкладывает огромные средства в современный зарубежный бизнес. Таким сейчас является «Формула 1». В данном случае возникает вопрос - куда идут дивиденды?Стоит отметить, что долги АО «Уралхим», а также акции «Уралкалия», взятые в кредит, составляют приблизительно 253 млрд рублей. Это практически в пять раз превосходит объем получаемой прибыли до вычета расходов (EBITDA). Сейчас долг «Уралкалия» достигает 5,5 млрд долларов рублей. Около 2,46 млрд рублей из данной сумму представляет собой долг Сбербанку. Пакет в 20 процентов акций «Уралкалия», приобретенный Мазепиным за 4 миллиарда долларов в декабре месяце 2013 года упал уже в цене до 1,2 миллиарда долларов. Причиной такого снижения кроме всего прочего послужили частые техногенные аварии на предприятии.Социальная политика предприятий бизнесмена также оставляет желать лучшего. Например «Уралкалий» отказался на себя брать ответственность за то, что разрушилась Березниковская школа № 26 вследствие проседания земной поверхности. Причиной является деятельность предприятия. Используя в полную меру свое лобби, «Уралкалий» смог добиться того, чтобы основные затраты, требуемые для переселения населения из жилья, ставшего аварийным вследствие аварии на БКПРУ-1, легли на казну федерации, а также края.В свою очередь поведение Мазепина схоже с поведением олигархов в конце девяностых в начале двухтысячных. Речь идёт о тех, кто покупал в то время дорогие яхты, зарубежные клубы, прочие элементы роскоши. Методы, используемые бизнесменом для решения проблем, похоже, тоже взяты из далеких девяностых. Это можно назвать банальным рейдерством. Бизнесмен, скорее всего, выбрал именно такую стратегию в многолетней войне с крупнейшим на земле производителем аммиака - «Тольяттиазотом», десять лет назад став его миноритарием.Чего только стоят постоянные попытки завладеть властью над заводом прочего миноритарного акционера - Евгения Седыкина. Его действия часто связывают напрямую с интересами Мазепина. Таким образом, методы вложения средств и методы работы вызывают вопросы. Скорее всего, господину Мазепину следует вначале разобраться с долгами собственных предприятий, сделать лучше жизнь «своих» рабочих, научиться вести дела непосредственно в рамках законодательства Российской Федерации, а потом уже нацеливаться на спонсорство в популярной «Формулы 1».