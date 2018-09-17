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Елена Хромина задумалась о возвращении на телепроект «Дом-2» к Саймону Марданшину

Несколько дней назад стало известно о том, что участники телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук и Саймон Марданшин расстались. Многие зрители были рады от таких новостей, ведь хотели, чтобы девушка построила отношения с Никитой Шалюковым и теперь у парня появился реальный шанс проявить себя и создать с брюнеткой крепкую пару.

Елена Хромина задумалась о возвращении на телепроект «Дом-2» к Саймону Марданшину


Обрадовалась информации об разрыве ребят и бывшая звезда реалити-шоу Елена Хромина, которая с самого начала не верила в искренность отношений Сэма и Иры, а также откровенно смеялась над их союзом.

Лена заявила, что на самом деле Марданшин до сих пор любит ее, однако понимает, что такую девушку будет сложно «потянуть» морально, финансово и физически. Тем не менее, она призналась, что ради экс-возлюбленного была бы не против вернуться на телестройку и вновь попробовать построить с ним отношения.

Стоит отметить, что сам Саймон заявляет, что не испытывает к Хроминой абсолютно никаких чувств, поэтому ее возвращение в периметр будет напрасным, так как объявлять себя с ней пару в очередной раз он не намерен.

Парень расстроен, что Пинчук не оправдала его надежд, однако надеется, что в скором времени в периметре появится та единственная, с которой он смог бы связать свою судьбу и создать семью.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:05
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