Елена Хромина задумалась о возвращении на телепроект «Дом-2» к Саймону Марданшину

Обрадовалась информации об разрыве ребят и бывшая звезда реалити-шоу Елена Хромина, которая с самого начала не верила в искренность отношений Сэма и Иры, а также откровенно смеялась над их союзом.Лена заявила, что на самом деле Марданшин до сих пор любит ее, однако понимает, что такую девушку будет сложно «потянуть» морально, финансово и физически. Тем не менее, она призналась, что ради экс-возлюбленного была бы не против вернуться на телестройку и вновь попробовать построить с ним отношения.Стоит отметить, что сам Саймон заявляет, что не испытывает к Хроминой абсолютно никаких чувств, поэтому ее возвращение в периметр будет напрасным, так как объявлять себя с ней пару в очередной раз он не намерен.Парень расстроен, что Пинчук не оправдала его надежд, однако надеется, что в скором времени в периметре появится та единственная, с которой он смог бы связать свою судьбу и создать семью.