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Элла Суханова выкупила квартиру у бывшего мужа Игоря Трегубенко

С тех пор, как первые победители конкурса «Свадьба на миллион» Элла Суханова и Игорь Трегубенко развелись прошло уже достаточно много времени. Бывшие участники телепроекта «Дом-2» решили расторгнуть свой брак обоюдно, а главной причиной стали совершенно разные планы на жизнь.

Элла Суханова выкупила квартиру у бывшего мужа Игоря Трегубенко


Многие поклонники супружеской пары были расстроены из-за развода, однако согласились с тем, что без любви и взаимопонимания семейная жизнь быстро превратилась бы в кошмар, поэтому не осуждали ребят за их решение.

Впрочем, фанаты надеялись, что Элла и Игорь смогут сохранить дружеские отношения, однако пару дней назад девушка выложила на своей странице в социальной сети Instagram пост на тему отношений с бывшим мужем, в котором призналась, что не смогла найти общий язык с Трегубенко, несмотря на все приложенные к этому усилия.

А буквально сегодня стало известно о том, что все размолвки между бывшими возлюбленными происходили из-за квартиры. Оказывается, после ухода с реалити-шоу Суханова и Трегубенко приобрели в Москве жилье и не смогли его поделить во время развода. Предложенные девушкой условия по выкупу не устраивали молодого человека, поэтому они долго не могли наладить друг с другом контакт.

Элла Суханова выкупила квартиру у бывшего мужа Игоря Трегубенко


Однако сейчас, судя по информации, которую предоставила сама Элла, ей наконец-то удалось найти подход к Игорю.

«Все-таки мы взрослые люди, и мы можем договориться) и мы договорились с бывшим мужем. Кто-то все-таки понял, что бывшая жена не тварь, а очень даже честная дамочка. Наш квартирный вопрос закрыт и все в плюсе», - написала она в своем микроблоге.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:05
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