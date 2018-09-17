Элла Суханова выкупила квартиру у бывшего мужа Игоря Трегубенко

«Все-таки мы взрослые люди, и мы можем договориться) и мы договорились с бывшим мужем. Кто-то все-таки понял, что бывшая жена не тварь, а очень даже честная дамочка. Наш квартирный вопрос закрыт и все в плюсе», - написала она в своем микроблоге.

Многие поклонники супружеской пары были расстроены из-за развода, однако согласились с тем, что без любви и взаимопонимания семейная жизнь быстро превратилась бы в кошмар, поэтому не осуждали ребят за их решение.Впрочем, фанаты надеялись, что Элла и Игорь смогут сохранить дружеские отношения, однако пару дней назад девушка выложила на своей странице в социальной сети Instagram пост на тему отношений с бывшим мужем, в котором призналась, что не смогла найти общий язык с Трегубенко, несмотря на все приложенные к этому усилия.А буквально сегодня стало известно о том, что все размолвки между бывшими возлюбленными происходили из-за квартиры. Оказывается, после ухода с реалити-шоу Суханова и Трегубенко приобрели в Москве жилье и не смогли его поделить во время развода. Предложенные девушкой условия по выкупу не устраивали молодого человека, поэтому они долго не могли наладить друг с другом контакт.Однако сейчас, судя по информации, которую предоставила сама Элла, ей наконец-то удалось найти подход к Игорю.