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Учёные: Промахи памяти способны нанести ущерб отношениям

Психологи Университета Абердина, во время изучения опыта забывания, выяснили, что промахи памяти способны нанести ущерб отношениям. В исследовании изучалось, почему люди забываются в своей повседневной жизни и как часто это происходит.

Учёные: Промахи памяти способны нанести ущерб отношениям


В ходе исследования учёные смогли установить частоту, с которой людьми сообщалось, что их забыли. Многие из тех людей, которые не могли вспомнить того либо иного человека, в оправдание говорили, что на момент знакомства были очень заняты ибо отвлечены, или плохо запоминали имена. Исследователи обнаружили, что данные оправдания снизили негативное воздействие на “забытую” сторону, в сравнении со случаями, когда люди объясняя забывчивость, говорили, что “не обратил внимания”. Какое бы из таких оправданий не использовалось, люди которые были забыты, чувствовали себя менее важным, а также менее близким непосредственно к забывчивой стороне.

Учёные считают, что их результаты в итоге помогут в выработке оптимального диалога для таких ситуаций. Это необходимо для смягчения последствий забывания. Такая практика в частности поможет решить, нужно ли притвориться, что забывчивая сторона всё-таки помнит человека, или честно признаться, принеся свои извинения.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:21
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