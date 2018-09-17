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Пиар-директор Ольги Бузовой рассказал правду о её дебоше

В интернете накануне появились фотографии, где суперпопулярная телеведущая скандального телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова очень некрасиво ведет себя на борту лайнера.

Пиар-директор Ольги Бузовой рассказал правду о её дебоше


Один из директоров знаменитости - Антон Богославский дал свой комментарий по поводу произошедшего инцидента. Но вызывающем видео Бузова якобы находятся в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно ругается и пристает к пассажирам.

Пиар-директор Ольги Бузовой рассказал правду о её дебоше


Пиарщик звезды сказал, что видео это сделано ещё зимой 2017 года и выпить телеведущая предлагала собственной подружке Ане Хилькевич и ее супругу, которых встретила как раз в самолёте.

Пиар-директор Ольги Бузовой рассказал правду о её дебоше


Богославский отметил, что информация, что Ольга неадекватно себя ведет и пристает к пассажирам, является ложной.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:07
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