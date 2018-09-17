Пиар-директор Ольги Бузовой рассказал правду о её дебоше

Один из директоров знаменитости - Антон Богославский дал свой комментарий по поводу произошедшего инцидента. Но вызывающем видео Бузова якобы находятся в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно ругается и пристает к пассажирам.Пиарщик звезды сказал, что видео это сделано ещё зимой 2017 года и выпить телеведущая предлагала собственной подружке Ане Хилькевич и ее супругу, которых встретила как раз в самолёте.Богославский отметил, что информация, что Ольга неадекватно себя ведет и пристает к пассажирам, является ложной.