Пиар-директор Ольги Бузовой рассказал правду о её дебоше
В интернете накануне появились фотографии, где суперпопулярная телеведущая скандального телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова очень некрасиво ведет себя на борту лайнера.
Один из директоров знаменитости - Антон Богославский дал свой комментарий по поводу произошедшего инцидента. Но вызывающем видео Бузова якобы находятся в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно ругается и пристает к пассажирам.
Пиарщик звезды сказал, что видео это сделано ещё зимой 2017 года и выпить телеведущая предлагала собственной подружке Ане Хилькевич и ее супругу, которых встретила как раз в самолёте.
Богославский отметил, что информация, что Ольга неадекватно себя ведет и пристает к пассажирам, является ложной.
Один из директоров знаменитости - Антон Богославский дал свой комментарий по поводу произошедшего инцидента. Но вызывающем видео Бузова якобы находятся в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно ругается и пристает к пассажирам.
Пиарщик звезды сказал, что видео это сделано ещё зимой 2017 года и выпить телеведущая предлагала собственной подружке Ане Хилькевич и ее супругу, которых встретила как раз в самолёте.
Богославский отметил, что информация, что Ольга неадекватно себя ведет и пристает к пассажирам, является ложной.