В Санкт-Петербурге на женщину с 8-го этажа упало оконное стекло

17 сентября в Санкт-Петербурге около 13:00 под окнами жилого многоквартирного дома, расположенного на улице Народная, большое оконное стекло упало на спину женщины, находившейся с коляской. Она с ребёнком возвращалась домой с прогулки. Как стало известно, оконный лист случайно вывалился из рамы. Пролетев восемь этажей, он разбился о спину 37-летней мамы. Женщина чудом осталась жива не получив даже повреждений. Жительница Санкт-Петербурга всё же решила обратиться в полицейское отделение. Там она написала заявление по поводу происшествия, желая привлечь всех виновных к ответственностиСогласно полученной информации, работы на лоджии проводились индивидуальным предпринимателем, который с хозяином жилища заключил соответствующий договор. Полицейские приступили к проверке по факту этого происшествия.