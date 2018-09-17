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В Санкт-Петербурге на женщину с 8-го этажа упало оконное стекло

В Санкт-Петербурге о спину женщины разбилось оконное стекло. Оно случайно выпало из рамы с восьмого этажа. В то время на улице Народная меняли остекление балконной лоджии.

В Санкт-Петербурге на женщину с 8-го этажа упало оконное стекло


17 сентября в Санкт-Петербурге около 13:00 под окнами жилого многоквартирного дома, расположенного на улице Народная, большое оконное стекло упало на спину женщины, находившейся с коляской. Она с ребёнком возвращалась домой с прогулки. Как стало известно, оконный лист случайно вывалился из рамы. Пролетев восемь этажей, он разбился о спину 37-летней мамы. Женщина чудом осталась жива не получив даже повреждений. Жительница Санкт-Петербурга всё же решила обратиться в полицейское отделение. Там она написала заявление по поводу происшествия, желая привлечь всех виновных к ответственности

Согласно полученной информации, работы на лоджии проводились индивидуальным предпринимателем, который с хозяином жилища заключил соответствующий договор. Полицейские приступили к проверке по факту этого происшествия.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:01
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