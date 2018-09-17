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В Сети появилось первое фото жены Гогена Солнцева после пластической операции

Престарелая жена звезды телепроекта "Дом-2" Гогена Солнцева - Екатерина не дает никому покоя.

В Сети появилось первое фото жены Гогена Солнцева после пластической операции


Ведь мы уже сообщали, что пенсионерка для своего возлюбленного решилась на пластическую операцию. Однако после хирургического вмешательства прошло уже немало времени и с тех пор Екатерину никто не видел. Кто-то подумал, что пожилой человек изуродовал себя пластикой.

В Сети появилось первое фото жены Гогена Солнцева после пластической операции


Но вездесущие папарацци смогли раздобыть первую фотографию жены Гогена, которое было сделано после пластики. На фото можно видеть, что жена Солнцева и впрямь стала выглядеть моложе своего возраста, правда, на людях бабушка пока показываться не решается.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:53
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