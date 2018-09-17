В Сети появилось первое фото жены Гогена Солнцева после пластической операции

Ведь мы уже сообщали, что пенсионерка для своего возлюбленного решилась на пластическую операцию. Однако после хирургического вмешательства прошло уже немало времени и с тех пор Екатерину никто не видел. Кто-то подумал, что пожилой человек изуродовал себя пластикой.Но вездесущие папарацци смогли раздобыть первую фотографию жены Гогена, которое было сделано после пластики. На фото можно видеть, что жена Солнцева и впрямь стала выглядеть моложе своего возраста, правда, на людях бабушка пока показываться не решается.