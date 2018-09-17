Валерия: Обман и измену Иосифу Пригожину не прощу никогда

Артистка поведала, что иногда она с мужем обсуждает личную жизнь других людей. Она вспомнила пару, где супруг обманул и обокрал жену, хоть на первый взгляд он казался честным человеком. По словам звезды, она иногда злится на Иосифа Пригожина, но всему виной неспокойный характер Валерии. К примеру, недавно исполнительница песен закрылась в ванной комнате, при этом супруг начал кричать на нее, зачем она это сделала. Знаменитость удивилась такому поведению Иосифа Пригожина, и она принялась кричать в ответ. Вскоре конфликт удалось уладить, однако повышать голос Валерия позволяет только своему мужу.В жизни артистки было много трудностей, однако она не стремится что-либо кардинально менять. Даже ее неудачный брак закалил ее характер и привел к рождению наследников.