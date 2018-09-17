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Валерия: Обман и измену Иосифу Пригожину не прощу никогда

Валерия призналась, что если бы ее супруг - Иосиф Пригожин, изменил ей, она бы потеряла веру в людей. По словам певицы, именно это она не простит ему.

Валерия: Обман и измену Иосифу Пригожину не прощу никогда


Артистка поведала, что иногда она с мужем обсуждает личную жизнь других людей. Она вспомнила пару, где супруг обманул и обокрал жену, хоть на первый взгляд он казался честным человеком. По словам звезды, она иногда злится на Иосифа Пригожина, но всему виной неспокойный характер Валерии. К примеру, недавно исполнительница песен закрылась в ванной комнате, при этом супруг начал кричать на нее, зачем она это сделала. Знаменитость удивилась такому поведению Иосифа Пригожина, и она принялась кричать в ответ. Вскоре конфликт удалось уладить, однако повышать голос Валерия позволяет только своему мужу.

Валерия: Обман и измену Иосифу Пригожину не прощу никогда


В жизни артистки было много трудностей, однако она не стремится что-либо кардинально менять. Даже ее неудачный брак закалил ее характер и привел к рождению наследников.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:54
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