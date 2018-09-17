Бруклин Бекхэм выложил фото своей мамы Виктории Бекхэм топлес
Виктория Бекхэм поддерживает стремление старшего наследника стать фотографом. 19-летний Бруклин публикует в Сети фото знаменитой мамы, на которых она запечатлена топлес, что вызвало весьма неоднозначную реакцию у пользователей.
В Лондоне состоялся показ новой коллекции певицы и дизайнера Виктории Бекхэм. В этот раз шоу стало особенным, так как марка отмечает 10-летний юбилей. Сын звезды - Бруклин Бекхэм, опубликовал в своем микроблоге Instagram фото любимой мамы, под которым поздравил ее с новым успехом. С первого взгляда может показаться, что на снимке исполнительница песен запечатлена топлес. Но это не так, потому что на черно-белой публикации 44-летняя артистка одета в прозрачный топ.
Известно, что старший сын Виктории Бекхэм увлекается фотографией. 19-летний парень сейчас сотрудничает с глянцевыми изданиями и даже выпустил свой первый фотоальбом.
В Лондоне состоялся показ новой коллекции певицы и дизайнера Виктории Бекхэм. В этот раз шоу стало особенным, так как марка отмечает 10-летний юбилей. Сын звезды - Бруклин Бекхэм, опубликовал в своем микроблоге Instagram фото любимой мамы, под которым поздравил ее с новым успехом. С первого взгляда может показаться, что на снимке исполнительница песен запечатлена топлес. Но это не так, потому что на черно-белой публикации 44-летняя артистка одета в прозрачный топ.
Известно, что старший сын Виктории Бекхэм увлекается фотографией. 19-летний парень сейчас сотрудничает с глянцевыми изданиями и даже выпустил свой первый фотоальбом.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:42