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Samsung к выпуску готовит смартфон Galaxy Xcover 5 в корпусе повышенной прочности

Компания Samsung к выпуску готовит смартфон версии Galaxy Xcover 5, который выполнили в удобном корпусе повышенной прочности. Устройство придёт на смену Galaxy Xcover 4.

Samsung к выпуску готовит смартфон Galaxy Xcover 5 в корпусе повышенной прочности


Модель дебютировала в марте прошедшего года. Устройство оснащается дисплеем на 4,99 дюйма (1280×720 пикс), ОЗУ на 2 Гб, ПЗУ на 16 Гб, фирменным процессором Exynos 7570, камерами с сенсорами на 13 и 5 мегапикселей. Смартфон версии Galaxy Xcover 5 должен получить дисплей с высоким разрешением (соотношение сторон 19:9). Программной платформой выступит «операционка» Android 9 Pie.

Следует отметить, что на сегодняшний день спрос на «внедорожные» современные смартфоны увеличивается. По различным оценкам специалистов, мировой рынок гаджетов с защитой от пыли, влаги и прочих внешних воздействий увеличивается в последние годы приблизительно втрое быстрее в сравнении с рынком обычных сотовых аппаратов.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:29
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