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Apple: Новые iPhone не будут гнуться и царапаться

Apple на прошедшей презентации показала три новые версии iPhone. По словам разработчиков, новые версии не будут гнуться, а также царапаться.

Apple: Новые iPhone не будут гнуться и царапаться


iPhone XS, iPhone XR, iPhone XS Max обладают степенью защиты IP68. Это позволит смартфонам погрузиться в воду на 30 минут на глубину до полутора метров. По словам представителей компании, стекло новых устройств является самым прочным на рынке гаджетов. Патентная заявка, которую Apple подала в патентный офис Соединённых Штатов в марте прошлого года, говорит о том, что компания разработала прочное износостойкое покрытие, защищающее устройство от царапин, а также вмятин.

В патентной заявке говорится о жёстком внешнем слое с промежуточным слоем, имеющимся между внешним покрытием и металлическим основанием. По всей видимости, промежуточный слой изготовили из керамического материала. Стоит отметить, что толщина более твердого, внешнего слоя составляет 0,5 - 3 мкм. А вот параметры промежуточного слоя равны 8 - 30 мкм.

В свою очередь патентная заявка Apple имеет название «Устойчивые к изнашиванию покрытия на металлических корпусах». Согласно имеющейся документации, новое покрытие обеспечит повышенную стойкость к образованию вмятин, а также изнашиванию.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:56
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