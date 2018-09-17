Ученые обвинили планету Нибиру в разрушении озонового слоя Земли
Ученые сообщили, что планета Нибиру, существование которой не подтверждено, на самом деле может разрушать озоновый слой Земли. Специалисты отмечают, что даже на огромном расстоянии от планеты небесное тело оказывает сильное воздействие на атмосферу.
Уфологи сходятся на мнении, что Нибиру ранее уже приближалась к Земле, но по неизвестным причинам поменяла направление движения, сместившись к Солнцу. В настоящее время она находится за светилом, ввиду чего отследить ее размещение невозможно. Кроме того, Нибиру при приближении стала причиной образования щелей в озоновом слое, что привело к некоторым климатическим изменениям на Земле.
В случае повторного приближения к Земле Нибиру может оказать еще более сильное воздействие на планету, так как со временем она сильно увеличилась в размерах. Ученые отмечают, что последствия данного события можно будет заметить только через несколько сотен или даже тысяч лет.
Уфологи сходятся на мнении, что Нибиру ранее уже приближалась к Земле, но по неизвестным причинам поменяла направление движения, сместившись к Солнцу. В настоящее время она находится за светилом, ввиду чего отследить ее размещение невозможно. Кроме того, Нибиру при приближении стала причиной образования щелей в озоновом слое, что привело к некоторым климатическим изменениям на Земле.
В случае повторного приближения к Земле Нибиру может оказать еще более сильное воздействие на планету, так как со временем она сильно увеличилась в размерах. Ученые отмечают, что последствия данного события можно будет заметить только через несколько сотен или даже тысяч лет.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 19:02