Ученые обвинили планету Нибиру в разрушении озонового слоя Земли

Уфологи сходятся на мнении, что Нибиру ранее уже приближалась к Земле, но по неизвестным причинам поменяла направление движения, сместившись к Солнцу. В настоящее время она находится за светилом, ввиду чего отследить ее размещение невозможно. Кроме того, Нибиру при приближении стала причиной образования щелей в озоновом слое, что привело к некоторым климатическим изменениям на Земле.В случае повторного приближения к Земле Нибиру может оказать еще более сильное воздействие на планету, так как со временем она сильно увеличилась в размерах. Ученые отмечают, что последствия данного события можно будет заметить только через несколько сотен или даже тысяч лет.