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Lexus ES запущен на российский рынок в нескольких версиях

Японская компания Lexus Division объявила о запуске продаж новой модели Lexus ES на российском рынке. Многочисленная вариация цветовой гаммы кузова и отделки салона не оставят равнодушными даже самых капризных покупателей.

Lexus ES запущен на российский рынок в нескольких версиях


Седан Lexus ES обойдется потенциальному покупателю около четырех млн рублей. В зависимости от модели ценник может снижаться. Новинки представлены в нескольких вариациях: ES 200 (двигатель объемом в 2 литра и 150 «лошадок»), работает это все в союзе с шести ступенчатой коробкой автоматического переключения скоростей; под капот версии ES 250 «спрятали» 200 «лошадей» с бензиновым двигателем в 2,5 литра.

Также представлена версия ES 350, однако она имеет две версии – обычная (ES 350) и ES 350 F SPORT. У последних под капотом установлен мотор с объемом 3,5 литра с мощностью 249 лошадиных сил, коробка передач при этом состоит из восьми ступеней автомат. Седьмое поколение Lexus ES обезопасили с помощью идентификатора L-Mark, данная система позволит защитить автомобиль от угона или взлома.

 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:43
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