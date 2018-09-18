Компания Samsung показала на фото Samsung Galaxy S10 с исчезающей камерой

На снимке показали интересную особенность версии Samsung Galaxy S10. Под дисплеем смартфона находится фронтальная камера. Когда в камере нет необходимости, она становится невидимой. Всего планируется три версии в рамках серии модели Samsung Galaxy S10. В случае стандартной вариации устройство получит двойную основную, а также одинарную фронтальную камеру. Премиальную модель наделят— тройной основной и одинарной фронтальной. Версия ультра-премиум класса получит тройную основную, а также двойную фронтальную.Между тем 5,8-дюймовая младшая версия получит сканер, размещающийся на задней панели. А вот две старшие 6,1/6,4-дюймовые вариации наделят экранными сканерами отпечатков пальцев. Представители Samsung новые свои флагманы могут представить 8 – 11 января в рамках выставки CES 2019 на территории Лас-Вегаса либо 25 – 28 февраля в Барселоне на MWC 2019.