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Компания Samsung показала на фото Samsung Galaxy S10 с исчезающей камерой

В Сети выложили снимки Samsung Galaxy S10 с исчезающей камерой, который уже готовят к выпуску. Его пока не представили официально. Фото опубликованы профильным ресурсом SlashLeaks, который специализируется на сборе самых разных утечек.

Компания Samsung показала на фото Samsung Galaxy S10 с исчезающей камерой


На снимке показали интересную особенность версии Samsung Galaxy S10. Под дисплеем смартфона находится фронтальная камера. Когда в камере нет необходимости, она становится невидимой. Всего планируется три версии в рамках серии модели Samsung Galaxy S10. В случае стандартной вариации устройство получит двойную основную, а также одинарную фронтальную камеру. Премиальную модель наделят— тройной основной и одинарной фронтальной. Версия ультра-премиум класса получит тройную основную, а также двойную фронтальную.

Между тем 5,8-дюймовая младшая версия получит сканер, размещающийся на задней панели. А вот две старшие 6,1/6,4-дюймовые вариации наделят экранными сканерами отпечатков пальцев. Представители Samsung новые свои флагманы могут представить 8 – 11 января в рамках выставки CES 2019 на территории Лас-Вегаса либо 25 – 28 февраля в Барселоне на MWC 2019.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:41
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