Компания Samsung показала на фото Samsung Galaxy S10 с исчезающей камерой
В Сети выложили снимки Samsung Galaxy S10 с исчезающей камерой, который уже готовят к выпуску. Его пока не представили официально. Фото опубликованы профильным ресурсом SlashLeaks, который специализируется на сборе самых разных утечек.
На снимке показали интересную особенность версии Samsung Galaxy S10. Под дисплеем смартфона находится фронтальная камера. Когда в камере нет необходимости, она становится невидимой. Всего планируется три версии в рамках серии модели Samsung Galaxy S10. В случае стандартной вариации устройство получит двойную основную, а также одинарную фронтальную камеру. Премиальную модель наделят— тройной основной и одинарной фронтальной. Версия ультра-премиум класса получит тройную основную, а также двойную фронтальную.
Между тем 5,8-дюймовая младшая версия получит сканер, размещающийся на задней панели. А вот две старшие 6,1/6,4-дюймовые вариации наделят экранными сканерами отпечатков пальцев. Представители Samsung новые свои флагманы могут представить 8 – 11 января в рамках выставки CES 2019 на территории Лас-Вегаса либо 25 – 28 февраля в Барселоне на MWC 2019.
На снимке показали интересную особенность версии Samsung Galaxy S10. Под дисплеем смартфона находится фронтальная камера. Когда в камере нет необходимости, она становится невидимой. Всего планируется три версии в рамках серии модели Samsung Galaxy S10. В случае стандартной вариации устройство получит двойную основную, а также одинарную фронтальную камеру. Премиальную модель наделят— тройной основной и одинарной фронтальной. Версия ультра-премиум класса получит тройную основную, а также двойную фронтальную.
Между тем 5,8-дюймовая младшая версия получит сканер, размещающийся на задней панели. А вот две старшие 6,1/6,4-дюймовые вариации наделят экранными сканерами отпечатков пальцев. Представители Samsung новые свои флагманы могут представить 8 – 11 января в рамках выставки CES 2019 на территории Лас-Вегаса либо 25 – 28 февраля в Барселоне на MWC 2019.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:41