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Ученые обнаружили в долине Гипанис на Марсе следы древнего океана

Ученые нашли на Марсе на территории долины Гипанис следы древнейшего водоема. По словам специалистов, его можно по размеру сравнить с мировым океаном на Земле, однако вся влага в нем была сконцентрировала в одном месте.

Ученые обнаружили в долине Гипанис на Марсе следы древнего океана


Исследователи не исключают, что на Марсе действительно была вода с химическим составом, с которым она присутствует на Земле. На территории долины Гипанис последняя жидкость исчезла более 3,7 миллиарда лет назад. Исследователи отмечают, что причиной этому могло послужить смещение траектории движения планеты вокруг Солнца. Температурный режим при этом также постепенно менялся, ввиду чего влага испарялась.

По словам специалистов, в долине Гипанис до сих пор может быть вода, однако из-за изменения температуры на поверхности планеты она переместилась в почву. Определить ее присутствие на Красной планете будет можно только на месте посредством специальных исследовательских аппаратов, которые отправятся на Марс в будущем.

 
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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:43
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