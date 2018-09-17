Ольга Бузова впервые побывала в Ереване и теперь хочет вернуться туда с сольным концертом

«Какой солнечный, гостеприимный, прекрасный город – Ереван! Надеюсь, к вам ещё вернусь уже с сольным концертом. Ереван, как же у вас хорошо, тепло и вкусно», - написала Бузова под публикациями с мероприятия.

Знаменитость просто завалена работой, а потому иногда вынуждена переносить или отменять свои выступления и съемки, чтобы все успеть. Так, к примеру, некоторое время назад стало известно, что она не приедет в Тамбов и Пензу.А буквально вчера девушка сообщила о том, что вылетает в Ереван. Оля не объяснила с какой целью отправилась в Армению, однако позже по ее публикациям в Instagram стало понятно, что она была приглашена на фестиваль известного юмористического шоу Comedy Club.Напомним, что на данный момент многие поклонники теледивы внимательно следят за шоу «Замуж за Бузову», которое выходит по воскресеньям, и где Оля ищет себе нового жениха.Стоит отметить, до финала проекта еще очень далеко, однако в Сети уже активно ходят слухи о том, что свой выбор ведущая «Дома-2» сделала в пользу Дениса Лебедева и какое-то время с ним встречалась после окончания съемок, но сейчас они не вместе.