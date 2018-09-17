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Ольга Бузова впервые побывала в Ереване и теперь хочет вернуться туда с сольным концертом

Ни для кого не секрет, что популярная исполнительница и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова имеет очень плотный рабочий график. Она совмещает работу на телевидении, певческую карьеру, ресторанный бизнес, фотосессии для различных глянцевых изданий и беседы с журналистами, а также занимается собственным брендом одежды.

Ольга Бузова впервые побывала в Ереване и теперь хочет вернуться туда с сольным концертом


Знаменитость просто завалена работой, а потому иногда вынуждена переносить или отменять свои выступления и съемки, чтобы все успеть. Так, к примеру, некоторое время назад стало известно, что она не приедет в Тамбов и Пензу.

А буквально вчера девушка сообщила о том, что вылетает в Ереван. Оля не объяснила с какой целью отправилась в Армению, однако позже по ее публикациям в Instagram стало понятно, что она была приглашена на фестиваль известного юмористического шоу Comedy Club.

«Какой солнечный, гостеприимный, прекрасный город – Ереван! Надеюсь, к вам ещё вернусь уже с сольным концертом. Ереван, как же у вас хорошо, тепло и вкусно», - написала Бузова под публикациями с мероприятия.


Ольга Бузова впервые побывала в Ереване и теперь хочет вернуться туда с сольным концертом


Напомним, что на данный момент многие поклонники теледивы внимательно следят за шоу «Замуж за Бузову», которое выходит по воскресеньям, и где Оля ищет себе нового жениха.

Стоит отметить, до финала проекта еще очень далеко, однако в Сети уже активно ходят слухи о том, что свой выбор ведущая «Дома-2» сделала в пользу Дениса Лебедева и какое-то время с ним встречалась после окончания съемок, но сейчас они не вместе.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:08
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