В Сети показали живые фото смартфона Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Снимки показывают безрамочный дизайн модели. Смартфон оснащают 6,28-дюймовым дисплеем, имеющим вырез в стиле версии iPhone X, соотношением сторон 19:9. Имеют место две двойные камеры. Речь идёт об основной 12+5 Мп, а также фронтальной 20+2 Мп. Оперативная память составляет 4 ГБ. Встроенная флеш-память достигает 64 ГБ. Аккумуляторная батарея обладает ёмкостью на 4 000 мАч.Согласно ожиданиям, смартфон базируется на современном процессоре Snapdragon 660. Устройство также получит дополнительно 3+32 ГБ, а также 6+64 ГБ памяти. Новинка выйдет в следующих цветовых решениях: чёрное, синее и золотистое. В Европе цена на данное устройство может составить 200-250 евро.