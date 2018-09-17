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В Сети показали живые фото смартфона Xiaomi Redmi Note 6 Pro

В Сети выложили живые снимки смартфона версии Xiaomi Redmi Note 6 Pro, который готовится к выпуску, а также розничной упаковки для устройства. Фотографии подтвердили основные характеристики новинки.

В Сети показали живые фото смартфона Xiaomi Redmi Note 6 Pro


Снимки показывают безрамочный дизайн модели. Смартфон оснащают 6,28-дюймовым дисплеем, имеющим вырез в стиле версии iPhone X, соотношением сторон 19:9. Имеют место две двойные камеры. Речь идёт об основной 12+5 Мп, а также фронтальной 20+2 Мп. Оперативная память составляет 4 ГБ. Встроенная флеш-память достигает 64 ГБ. Аккумуляторная батарея обладает ёмкостью на 4 000 мАч.

Согласно ожиданиям, смартфон базируется на современном процессоре Snapdragon 660. Устройство также получит дополнительно 3+32 ГБ, а также 6+64 ГБ памяти. Новинка выйдет в следующих цветовых решениях: чёрное, синее и золотистое. В Европе цена на данное устройство может составить 200-250 евро.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:36
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