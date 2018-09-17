СМИ: Николай Носков находится в тяжелом состоянии после второго инсульта

Николая Носкова госпитализировали еще в начале сентября, но официальные сведения об этом появились только на минувшей неделе. Представители музыканта отметили, что ему стало значительно лучше, однако пока он сам не может прокомментировать состояние. Товарищ Носкова музыкант Александр Белов попросил поклонников «молиться за его здоровье».Представитель Носкова Лина Бьйорк сегодня сообщила, что артист сейчас находится на реабилитации в одном из санаториев. По предварительным данным, он чувствует себя значительно лучше, но пока не может самостоятельно выйти на связь с прессой.