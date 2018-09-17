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На ранке России появился новый седан Geely Emgrand 7

26 числа текущего года российские дилеры открывают продажи семейного седана нового поколения. Модель Emgrand 7 получила обновленный дизайн, и современные технологии управления.

На ранке России появился новый седан Geely Emgrand 7


Новинка 2018 года полностью обновилась внешне - радиаторная решетка, бампер, колесные диски. Хотя расположение фар и осталось прежним, однако наполнение и дизайн их изменился. Все эти нюансы придают автомобилю некую долю агрессивности и смелости. Фары на задней части конструкции стали сложнее, что позволяет им дополнять образ агрессивности и динамичности в движении.

Внутренний интерьер салона также получил множество новых «фишек». Бортовой компьютер стал шире, объемнее и функциональнее, а ключ зажигания владельцу не понадобится вовсе – разработчики решили заменить гнездо для ключа кнопкой, которая будет заводить мотор автомобиля. Также присутствует система обогрева лобового стекла, камера заднего вида и климат-контроль.

Что касается безопасности, то авторы уделили данному вопросу отдельно внимание. Были установлены двойные подушки безопасности: спереди и сбоку от сидящего в салоне. Данная модель оказалась весьма экономичной, ведь под ее капотом установили суперэкономный атмосферный двигатель CVVT, объемом в полтора литра, с механической коробкой передач на 5 скоростей.

 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:15
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