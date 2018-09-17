Работник фитнес-клуба заявил, что Дмитрий Тарасов очень самовлюбленный

«Моя коллега проходила мимо в обычной спортивной форме. Она была одета, как клиент. У Тарасова упало полотенце, на что он нагло при виде той девушки сказал, «Подними его»! Девушка очень удивилась его словам, взглянула на него и ушла. Он в след повторил свою просьбу, но рядом находившийся друг успокоил спортсмена. Он очень самовлюбленный», - рассказал тренер.

Молодой человек, который чуть менее года назад женился в третий раз, а в июле снова стал отцом, тренируется не только вместе с командой, но и ходит в фитнес-клуб, где поддерживает свои мышцы в тонусе. Однако, по словам некоторых очевидцев, ведет он себя там очень отвратительно.Так, по словам работника зала, куда ходит спортсмен, Дмитрий окончательно зазвездился и позволяет себе обращаться с людьми, как с «быдлом».Стоит отметить, что поклонники Бузовой совершенно спокойно отреагировали на эту новость, по их мнению, Тарасов с самого начала супружеской жизни с их Олей показывал свой далеко не идеальный характер, но девушка была ослеплена и на многое закрывала глаза, прощала, не слушала советов, поэтому и поплатилась.