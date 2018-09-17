OnePlus выпустит современный смарт-телевизор

Пит Лау, являющийся основателем и главным исполнительным директором рассказал, что OnePlus TV будет запущен, скорее всего, к 2019 году. В данном случае внимание будет сосредоточено на дизайне, а также качестве изображения. По словам исполнительного директора компании, рынок телевизоров чувствует себя по-прежнему довольно традиционно в своём опыте и функциональности.По словам Пита Лау, OnePlus TV будет осуществлять работу, используя искусственный интеллект. Также в новом устройстве будет иметь место возможность подключения к современному смартфону пользователя.