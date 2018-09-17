В России начались продажи нового переднеприводного Mercedes-Benz Sprinter

Дилеры Mercedes-Benz базовую версию переднеприводного фургона Sprinter предлагают от 2,377 млн руб. Представители пресс-центра отечественного офиса компании заметили, что появление переднего привода, более высокого грузового отделения, загружаемых колёсных арок обеспечивает расширение сферы использования данного транспорта. В сравнении с заднеприводной версией, полезная нагрузка увеличилась на 50 кг. Полная масса авто составляет 5 тонн, объём грузового отсека составляет 17 м³.У Mercedes-Benz Sprinter более комфортной стала загрузка, а также выгрузка, за счёт понижения на 80 мм нижней кромки грузового пространства. Улучшения затронули также кабину фургона. В данном случае появились доработанный кондиционер, система Keyless-Start, новые сидения. У автомобиля в числе водительских ассистентов и систем безопасности имеется камера заднего вида, передающая картинку на салонное зеркало, парктроник, датчик дождя и многое другое.Каждая версия модели оснащается шестискоростной «механикой». Для переднеприводного Sprinter в качестве опции доступен девятиступенчатый «автомат». Для остальных версий предусматривается «автомат» 7G-Tronic Plus.