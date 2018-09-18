Первый супруг певицы Наргиз Закировой может ослепнуть из-за отслоения сетчатки

Экс-супруг Наргиз Закировой сообщил, чтобы спасти зрение надо сделать операцию, на которую у него нет денег. Певица и их общая дочь Сабина не знают о проблеме артиста, так как не поддерживают с ним общения. Когда исполнительница песен была беременна, Руслан Шарипов изменил ей. Артистка не смогла простить предательство и разорвала с ним отношения. Музыкант рассказал, что он давно является дедушкой, однако внуков еще не видел.Стоит отметить, что Наргиз Закитова на протяжении двадцати лет находилась замужем за американца Филиппа Бальзано. У супругов родилась дочка Лейла. Но после успешной музыкальной карьеры, певица подала на развод, так как считает что у нее с супругом «разные дороги». У звезды есть сын от второго мужа Ернура Канайбекова, который в 1997 году погиб в автокатастрофе.