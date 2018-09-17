Ярославу Бойко приписывают отцовство пятого ребенка Марии Порошиной

Ранее Ярослав Бойко в своем микроблоге написал, что уже 30 лет знает Марию Порошину. В 2003 году артисты стали партнерами на съемочной площадке ленты «Всегда говори «всегда». С той поры между ними возникли хорошие дружеские отношения. Актер отметил, что муж Марии Михайловны является его другом. Семьи часто вместе отдыхают. Кроме этого, артисты играют в одном спектакле под названием «Неоконченный роман». В данное время они на гастролях в Крыму.Ходят слухи, что между Ярославом Бойко и Марией Порошиной не просто дружба, а все намного серьезнее. По словам инсайдеров, между знаменитостями — любовь и 5-й ребенок актрисы от Ярослава Николаевича. Стоит отметить, что у Марии Михайловны будет мальчик. Роды должны состояться в декабре, однако выйти с декретного отпуска артистка планирует уже в феврале. Актрису не устраивало то, что ее муж постоянно валялся на диване и ничего не делал по дому. Основным занятием супруга было следить за тем, как проходит строительство загородного дома.Известно, что 48-летний Ярослав Бойко женат на преподавателе танцев Рамуне Ходоркайте. От этого союза у него есть 15-летняя дочь Эмилия и 19-летний сын Максим. Кроме этого у актера имеется 16-летний внебрачный сын. У Марии Поршиной есть взрослая дочка Полина, рожденная в отношениях с Гошей Куценко. В браке с Ильей Древновым артистка родила 3-х дочек — Глафиру, Серафиму и Аграфену.