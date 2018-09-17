В России стартуют продажи обновленного внедорожника Range Rover 2019 года

Данная новинка вышла с системой автоматического рулевого управления, которая отслеживает разметку на проезжей части и «удерживает» автомобиль в необходимой водителю полосе. Если нужно остановиться или сменить полосу, эта система автоматически отключается, переходя на ручное управление. Также функция Stop & Gо остановит автомобиль, если это будет необходимо, и заново заведет мотор.Внедорожник Range Rover 2019 с рядом обновлений в «начинке» будет стоит около 7 млн рублей.