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В России стартуют продажи обновленного внедорожника Range Rover 2019 года

Британская компания Land Rover заявила о продажах люксового внедорожника на рынке России. Обновленная версия гибридной модели 2019 обзавелась круиз-контролем с расширенной функцией Stop & Go.

В России стартуют продажи обновленного внедорожника Range Rover 2019 года


Данная новинка вышла с системой автоматического рулевого управления, которая отслеживает разметку на проезжей части и «удерживает» автомобиль в необходимой водителю полосе. Если нужно остановиться или сменить полосу, эта система автоматически отключается, переходя на ручное управление. Также функция Stop & Gо остановит автомобиль, если это будет необходимо, и заново заведет мотор.

Внедорожник Range Rover 2019 с рядом обновлений в «начинке» будет стоит около 7 млн рублей.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:30
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