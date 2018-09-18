Компания Peugeot показала тизер "радикального" автомобиля будущего

Как утверждают источники, данный автомобиль может стать электрокаром, или же работать как на электричестве, так и на бензине. Технология гибридного топлива на текущий момент определенно является одной из лучших, так как электрокары в своем большинстве не вызывают доверия у многих водителей, а поддержка обоих типов топлива может существенно повлиять на это. Кроме того, есть определенные сведения о том, что в случае успешных продаж нового автомобиля Peugeot поставят на поток различные автомобили собственного производства в 3-х вариациях: бензиновые, электрические и гибридные.Судя по представленному тизеру данной модели, это может быть современная интерпретация в прошлом легендарной Peugeot 504 Coupe. Впрочем, наиболее точные сведения будут доступны только после полноценного анонса автомобиля, а также заявлений представителей копании касательно планов Peugeot на будущее.