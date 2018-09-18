Компания Peugeot показала тизер "радикального" автомобиля будущего
Глава компании Peugeot, Жан-Филипп Импарто сделал заявление, что уже в течении 2-х лет велась работа над новой машиной. В одном из интервью, он назвал данный автомобиль “выдающимся и радикальным”, что может говорить о продукте нового поколения.
Как утверждают источники, данный автомобиль может стать электрокаром, или же работать как на электричестве, так и на бензине. Технология гибридного топлива на текущий момент определенно является одной из лучших, так как электрокары в своем большинстве не вызывают доверия у многих водителей, а поддержка обоих типов топлива может существенно повлиять на это. Кроме того, есть определенные сведения о том, что в случае успешных продаж нового автомобиля Peugeot поставят на поток различные автомобили собственного производства в 3-х вариациях: бензиновые, электрические и гибридные.
Судя по представленному тизеру данной модели, это может быть современная интерпретация в прошлом легендарной Peugeot 504 Coupe. Впрочем, наиболее точные сведения будут доступны только после полноценного анонса автомобиля, а также заявлений представителей копании касательно планов Peugeot на будущее.
Как утверждают источники, данный автомобиль может стать электрокаром, или же работать как на электричестве, так и на бензине. Технология гибридного топлива на текущий момент определенно является одной из лучших, так как электрокары в своем большинстве не вызывают доверия у многих водителей, а поддержка обоих типов топлива может существенно повлиять на это. Кроме того, есть определенные сведения о том, что в случае успешных продаж нового автомобиля Peugeot поставят на поток различные автомобили собственного производства в 3-х вариациях: бензиновые, электрические и гибридные.
Судя по представленному тизеру данной модели, это может быть современная интерпретация в прошлом легендарной Peugeot 504 Coupe. Впрочем, наиболее точные сведения будут доступны только после полноценного анонса автомобиля, а также заявлений представителей копании касательно планов Peugeot на будущее.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 05:41