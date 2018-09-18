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Экспертов поразили результаты тест-драйва Audi A8

Новая машина немецкого производителя Audi — A8, несмотря на то, что внешне мало чем отличается от более старших моделей, на тест-драйве продемонстрировала эффективность инновационных технологий, которыми она обладает.

Экспертов поразили результаты тест-драйва Audi A8


Данная модель A8 невероятно длинная (5,3 метров) и относится к версии «лонг» (хотя ожидаются и короткие модификации). В России можно будет приобрести лишь версию с трехлитровым турбированным мотором V6 мощностью 340 лошадиных сил. Несмотря на всю свою мощь, услышать работу двигателя за двойными стеклами с шумоизоляцией невозможно.

A8 еще называют «мягким гибридом». Дело в том, что модель оснащена 48-вольтовой бортовой сетью. Она позволяет отключать ДВС, когда машина разгоняется свыше 55 км\ч, сделано это было для меньшего загрязнения окружающей среды.

На A8 используется стандартный полный привод Quattro. Подвеска в базовой версии такая же, как на Panamera. Однако поклонники Audi ждут инновационную подвеску с активным шасси с электромеханическими актуаторами (они по команде системы могут поднимать колеса над ямами).

Экспертов поразили результаты тест-драйва Audi A8


Если внешне A8 не отличить от A7, то интерьер претерпел значительные изменения. Так, большую часть передней панели занимает центральная консоль с двумя интерактивными экранами. Физических кнопок у A8 осталось всего пять штук.

На российском рынке A8 будет представлена в двух форматах: короткая версия — 5 миллионов 990 тысяч рублей и длинная — 6 миллионов 770 тысяч рублей.

 
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Авто
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 04:01
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