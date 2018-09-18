Экспертов поразили результаты тест-драйва Audi A8
Новая машина немецкого производителя Audi — A8, несмотря на то, что внешне мало чем отличается от более старших моделей, на тест-драйве продемонстрировала эффективность инновационных технологий, которыми она обладает.
Данная модель A8 невероятно длинная (5,3 метров) и относится к версии «лонг» (хотя ожидаются и короткие модификации). В России можно будет приобрести лишь версию с трехлитровым турбированным мотором V6 мощностью 340 лошадиных сил. Несмотря на всю свою мощь, услышать работу двигателя за двойными стеклами с шумоизоляцией невозможно.
A8 еще называют «мягким гибридом». Дело в том, что модель оснащена 48-вольтовой бортовой сетью. Она позволяет отключать ДВС, когда машина разгоняется свыше 55 км\ч, сделано это было для меньшего загрязнения окружающей среды.
На A8 используется стандартный полный привод Quattro. Подвеска в базовой версии такая же, как на Panamera. Однако поклонники Audi ждут инновационную подвеску с активным шасси с электромеханическими актуаторами (они по команде системы могут поднимать колеса над ямами).
Если внешне A8 не отличить от A7, то интерьер претерпел значительные изменения. Так, большую часть передней панели занимает центральная консоль с двумя интерактивными экранами. Физических кнопок у A8 осталось всего пять штук.
На российском рынке A8 будет представлена в двух форматах: короткая версия — 5 миллионов 990 тысяч рублей и длинная — 6 миллионов 770 тысяч рублей.
Данная модель A8 невероятно длинная (5,3 метров) и относится к версии «лонг» (хотя ожидаются и короткие модификации). В России можно будет приобрести лишь версию с трехлитровым турбированным мотором V6 мощностью 340 лошадиных сил. Несмотря на всю свою мощь, услышать работу двигателя за двойными стеклами с шумоизоляцией невозможно.
A8 еще называют «мягким гибридом». Дело в том, что модель оснащена 48-вольтовой бортовой сетью. Она позволяет отключать ДВС, когда машина разгоняется свыше 55 км\ч, сделано это было для меньшего загрязнения окружающей среды.
На A8 используется стандартный полный привод Quattro. Подвеска в базовой версии такая же, как на Panamera. Однако поклонники Audi ждут инновационную подвеску с активным шасси с электромеханическими актуаторами (они по команде системы могут поднимать колеса над ямами).
Если внешне A8 не отличить от A7, то интерьер претерпел значительные изменения. Так, большую часть передней панели занимает центральная консоль с двумя интерактивными экранами. Физических кнопок у A8 осталось всего пять штук.
На российском рынке A8 будет представлена в двух форматах: короткая версия — 5 миллионов 990 тысяч рублей и длинная — 6 миллионов 770 тысяч рублей.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 04:01