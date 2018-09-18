Экспертов поразили результаты тест-драйва Audi A8

Данная модель A8 невероятно длинная (5,3 метров) и относится к версии «лонг» (хотя ожидаются и короткие модификации). В России можно будет приобрести лишь версию с трехлитровым турбированным мотором V6 мощностью 340 лошадиных сил. Несмотря на всю свою мощь, услышать работу двигателя за двойными стеклами с шумоизоляцией невозможно.A8 еще называют «мягким гибридом». Дело в том, что модель оснащена 48-вольтовой бортовой сетью. Она позволяет отключать ДВС, когда машина разгоняется свыше 55 км\ч, сделано это было для меньшего загрязнения окружающей среды.На A8 используется стандартный полный привод Quattro. Подвеска в базовой версии такая же, как на Panamera. Однако поклонники Audi ждут инновационную подвеску с активным шасси с электромеханическими актуаторами (они по команде системы могут поднимать колеса над ямами).Если внешне A8 не отличить от A7, то интерьер претерпел значительные изменения. Так, большую часть передней панели занимает центральная консоль с двумя интерактивными экранами. Физических кнопок у A8 осталось всего пять штук.На российском рынке A8 будет представлена в двух форматах: короткая версия — 5 миллионов 990 тысяч рублей и длинная — 6 миллионов 770 тысяч рублей.