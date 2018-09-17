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В Совфеде отреагировали на указ Петра Порошенко по прекращению договора о дружбе с Россией

В Совете федерации отреагировали на указ Петра Порошенко, который подразумевает прекращение договора о дружбе с РФ. Украинский президент заявил, что данный договор не расторгли, а просто не продлили.

В Совфеде отреагировали на указ Петра Порошенко по прекращению договора о дружбе с Россией


Лидер Украины подписал указ касательно прекращения действия Договора о сотрудничестве, партнерстве, дружбы с Россией. В данном случае Совет национальной безопасности, а также обороны Украины утвердил предложение президента. Владимир Джабаров, являющийся первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации, занимающегося международными делами, прокомментировал ситуацию для издания «ПолитЭксперт».

По словам политика, в данном случае ничего особенного не произошло. П. Порошенко носится с данной идей, заявляя об этом не первый год. Данный договор по сути уже давно не работает по вине Украины. Вследствие этого потеря является небольшой. По его словам жалко население Украины, которое страдает от действий руководства.

Говоря о последствиях, эксперт отметил, что будут собраны группы различных экспертов со стороны МИДа, оценивающих как это все должно проходить цивилизовано. Владимир Джабаров заметил, что это является обычной процедурой, когда расторгается договор. Стороны потом договариваются касательно дальнейшего взаимодействия. Здесь ничего особенного не произошло. Стоит напомнить, что договор касательно дружбы между двумя государствами подписали в 1997 году. 1 октября 2008 года он был продлён на 10 лет.

 
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Политика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:02
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