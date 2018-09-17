Элина Камирен восхитила пользователей Сети своей идеальной фигурой
Бывшая участница «Дома-2» Элина Камирен остается популярной среди поклонников реалити-шоу даже несмотря на то, что с момента ее ухода за ворота прошло уже очень много лет. А все благодаря тому, что она ведет собственный канал на YouTube, в котором делится с девушками различными секретами обольщения мужчин, а также раскрывает некоторые тайны жизни на проекте.
Кроме того, Элина не забывает и о своем микроблоге в социальной сети Instagram и часто публикует в нем свои фотографии, обсуждая с подписчиками насущные темы, спрашивая у них советы, а также рассказывая им о своей жизни некоторые интересные факты.
Так, несколько дней назад Камирен выставила снимок в купальнике, на котором она выглядела, по словам фанатов, просто превосходно. Они считают, что со времен проекта девушка очень изменилась, причем в лучшую сторону: ее волосы и лицо всегда ухожены, фигура стройна и подтянута, а наряды всегда соответствуют последнему писку моды.
Стоит напомнить, что некоторое время назад бывшая звезда телестройки переехала жить в Сочи. Она купила элитные апартаменты в красивом районе курортного города и после ремонта заселилась туда вместе с дочкой. Сейчас девушка активно занимается бизнесом, а также совершенствует свою и так восхитительную фигуру.
Кроме того, Элина не забывает и о своем микроблоге в социальной сети Instagram и часто публикует в нем свои фотографии, обсуждая с подписчиками насущные темы, спрашивая у них советы, а также рассказывая им о своей жизни некоторые интересные факты.
Так, несколько дней назад Камирен выставила снимок в купальнике, на котором она выглядела, по словам фанатов, просто превосходно. Они считают, что со времен проекта девушка очень изменилась, причем в лучшую сторону: ее волосы и лицо всегда ухожены, фигура стройна и подтянута, а наряды всегда соответствуют последнему писку моды.
«Красотка огненная», «Восхищаюсь, умница, красавица!», «Элин, ты просто красотка», «Элиночка потрясающая фигурка!», «Идеальна и неповторима», «Элина, Вы просто сногсшибательна!!!», - писали пользователи Сети в комментариях под фото.
Стоит напомнить, что некоторое время назад бывшая звезда телестройки переехала жить в Сочи. Она купила элитные апартаменты в красивом районе курортного города и после ремонта заселилась туда вместе с дочкой. Сейчас девушка активно занимается бизнесом, а также совершенствует свою и так восхитительную фигуру.
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:53