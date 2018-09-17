АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Элина Камирен восхитила пользователей Сети своей идеальной фигурой

Бывшая участница «Дома-2» Элина Камирен остается популярной среди поклонников реалити-шоу даже несмотря на то, что с момента ее ухода за ворота прошло уже очень много лет. А все благодаря тому, что она ведет собственный канал на YouTube, в котором делится с девушками различными секретами обольщения мужчин, а также раскрывает некоторые тайны жизни на проекте.

Элина Камирен восхитила пользователей Сети своей идеальной фигурой


Кроме того, Элина не забывает и о своем микроблоге в социальной сети Instagram и часто публикует в нем свои фотографии, обсуждая с подписчиками насущные темы, спрашивая у них советы, а также рассказывая им о своей жизни некоторые интересные факты.

Так, несколько дней назад Камирен выставила снимок в купальнике, на котором она выглядела, по словам фанатов, просто превосходно. Они считают, что со времен проекта девушка очень изменилась, причем в лучшую сторону: ее волосы и лицо всегда ухожены, фигура стройна и подтянута, а наряды всегда соответствуют последнему писку моды.

Элина Камирен восхитила пользователей Сети своей идеальной фигурой


«Красотка огненная», «Восхищаюсь, умница, красавица!», «Элин, ты просто красотка», «Элиночка потрясающая фигурка!», «Идеальна и неповторима», «Элина, Вы просто сногсшибательна!!!», - писали пользователи Сети в комментариях под фото.


Стоит напомнить, что некоторое время назад бывшая звезда телестройки переехала жить в Сочи. Она купила элитные апартаменты в красивом районе курортного города и после ремонта заселилась туда вместе с дочкой. Сейчас девушка активно занимается бизнесом, а также совершенствует свою и так восхитительную фигуру.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:53
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Совфеде отреагировали на указ Петра Порошенко
Элина Камирен восхитила пользователей Сети своей
В Башкирии 4-летний ребенок погиб после падения
Конфискованные у коррупционеров средства
«Кадр из кинофильма ужасов»: Полину Гагарину
Хейтеры подозревают Ольгу Бузову в шизофрении
В России вышел в продажу бюджетный смартфон Inoi
Ольга Жарикова категорично заявила, что на
Ольга Бузова насмешила хейтеров и фанатов новой
Под Тулой внедорожник Nissan Qashqai сбил
Ирина Пинчук и Захар Саленко объявили себя парой
Влад Соколовский отказался от алкоголя и решил
Флагман Samsung Galaxy Note 9 вспыхнул в сумке у
Мариана Петря все-таки отбила Валеру Блюменкранца
Компания Clubturbo создаст Lada Vesta для дрифта
Скрытая угроза: Ученые из NASA не заметили два
В Сети появились снимки смартфона Xiaomi Mi 8
Назван ТОП-5 лучших дизельных авто на рынке России
«Ты кто такая»: Первая жена Владимира Кузьмина
Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8 Youth
Алена Водонаева вспомнила о дружбе с Ксенией
Актера из «Убойной силы» Евгения
В Красноярске разыскивают пропавшего мужчину
Ученые: Регулярный секс помогает выглядеть на 15
Стеша Маликова показала фанатам младшего брата
Эксперты провели тест-драйв обновленного
В Хабаровске снизились розничные цены на бензин
NАSА готово заплатить почти 16 тысяч долларов за
В России стоимость смартфона Xiaomi Redmi 5
Поклонники раскритиковали Веру Брежневу за
Просмотреть все новости