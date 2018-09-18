"Подавилась": В Индии змея выплюнула змею своих размеров
В индийском городе Каннуре местный житель стал очевидцем несварения желудка у змеи. Причиной стала представительница ее же вида.
Неподвижную змею обнаружил местный житель, он решил проверить жива ли она и, вооружившись всевозможными подручными средствами, он ее аккуратно двигал. Через некоторое время представительница хладнокровных рептилий стала изгибаться и выплевывать не переваренную «добычу», которой оказалась такая же рептилия, и такого же размера.
Происходящее мужчина снял на камеру и выложил в Сеть. Зрители были поражены зрелищем не менее автора. Почему же «чешуйчатая» пообедала представителем своего же рода, остается загадкой. Хотя, по одной из версий зрителей, возможно, она была очень голодной и съела то, что попалось первым.
Неподвижную змею обнаружил местный житель, он решил проверить жива ли она и, вооружившись всевозможными подручными средствами, он ее аккуратно двигал. Через некоторое время представительница хладнокровных рептилий стала изгибаться и выплевывать не переваренную «добычу», которой оказалась такая же рептилия, и такого же размера.
Происходящее мужчина снял на камеру и выложил в Сеть. Зрители были поражены зрелищем не менее автора. Почему же «чешуйчатая» пообедала представителем своего же рода, остается загадкой. Хотя, по одной из версий зрителей, возможно, она была очень голодной и съела то, что попалось первым.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:31