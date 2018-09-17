Blackview готовит к продажам сверхзащищенный смартфон BV6800 Pro

Смартфон оснащен 5,6 дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9. Присутствует также и камера на 8 мегапикселей. Мощность батареи устройства составляет 6580 мАч, что практически вдвое больше, чем на любом среднестатистическом смартфоне. Разработчики утверждают, что устройство сохранит работу даже на 5 метрах под водой. По неподтвержденным данным, смартфон также будет обладать сверхпрочным стеклом Gorilla glass, которое способно сохранять форму даже при падении с большой высоты. Корпус устройства, скорее всего, ударостойкий, правда разработчики не уточняют, какие именно нагрузки он может переносить.Сообщается, что стартовая цена защищенного смартфона BV6800 Pro будет составлять около 189,99 долларов, впрочем, она может меняться в зависимости от региона или других факторов.