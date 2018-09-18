«Актриса Санта-Барбары»: Надежду Бабкину застыдили за несуразную челку

На снимке артистка изображена в просторном платье синего цвета, наброшенной поверх него джинсовой куртке. На голове Надежды Георгиевны аккуратная укладка, которую, по словам звезды, буквально перед самой съемкой соорудили парикмахеры Алия и Тина. Именно прическа вызвала шквал критики со стороны фолловеров. Одни хотели парикмахеру вырвать руки. Другие заявили, что певице намного лучше с выпрямленными волосами.Даже те фолловеры, которым симпатична сама Надежда Бабкина и нравится ее творчество, посоветовали знаменитости изменить имидж. Один из подписчиков посоветовали исполнительнице песен сменить мастеров, так как они ей просто вредят. По мнению некоторых поклонников, это стиль телесериальных актрис "Санта-Барбары".