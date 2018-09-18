АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.36 USD 68.20
Курс валют на 18.09.2018

«Актриса Санта-Барбары»: Надежду Бабкину застыдили за несуразную челку

68-летняя Надежда Бабкина в своем аккаунте поделилась публикацией, сделанной накануне очередного выступления на ТВ. Однако певица вынуждена была выслушать от поклонников уйму насмешливых реплик.

«Актриса Санта-Барбары»: Надежду Бабкину застыдили за несуразную челку


На снимке артистка изображена в просторном платье синего цвета, наброшенной поверх него джинсовой куртке. На голове Надежды Георгиевны аккуратная укладка, которую, по словам звезды, буквально перед самой съемкой соорудили парикмахеры Алия и Тина. Именно прическа вызвала шквал критики со стороны фолловеров. Одни хотели парикмахеру вырвать руки. Другие заявили, что певице намного лучше с выпрямленными волосами.

«Актриса Санта-Барбары»: Надежду Бабкину застыдили за несуразную челку


Даже те фолловеры, которым симпатична сама Надежда Бабкина и нравится ее творчество, посоветовали знаменитости изменить имидж. Один из подписчиков посоветовали исполнительнице песен сменить мастеров, так как они ей просто вредят. По мнению некоторых поклонников, это стиль телесериальных актрис "Санта-Барбары".

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:02
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Актриса Санта-Барбары»: Надежду Бабкину
"Подавилась": В Индии змея выплюнула змею своих
Астрономы из США рассказали, как формируются
Эксперты: Внедрение технологии 5G приведёт к
“Бюстгальтер забыла”: Кендалл Дженнер посетила
Эксперты назвали ТОП-3 уникальных автомобилей с
Ученые: Водяные кузнечики путают освещенное
Юлия Барановская разочаровала фанатов фотографией
Kia готовит к продажам новый кроссовер Tusker
Уфологи рассмотрели на видео 1999 года
«Готовят в космонавты»: Полина Гагарина начала
ZTE уменьшила цену топовой версии игрового
KIA адаптировали новый седан Cerato для России
Ученые: Рак можно вылечить золотом
Скандальный бизнесмен Дмитрий Мазепин снова
Елена Хромина задумалась о возвращении на
Элла Суханова выкупила квартиру у бывшего мужа
«Никаких мышц»: Эвелину Бледанс раскритиковали за
Lexus ES запущен на российский рынок в нескольких
Samsung к выпуску готовит смартфон Galaxy Xcover
Арай Чобанян решил увеличить губы
Учёные: Промахи памяти способны нанести ущерб
На рынке России появился новый седан Geely
Пиар-директор Ольги Бузовой рассказал правду о её
Ученые обвинили планету Нибиру в разрушении
В Санкт-Петербурге на женщину с 8-го этажа упало
Apple: Новые iPhone не будут гнуться и царапаться
Валерия: Обман и измену Иосифу Пригожину не прощу
В Сети появилось первое фото жены Гогена Солнцева
Молодая любовница Ивана Краско собирается
Просмотреть все новости