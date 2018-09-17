Под Санкт-Петербургом подросток обнаружил останки трупа мужчины в парке
Подросток семнадцати лет случайно обнаружил труп взрослого мужчины, тело которого уже начало разлагаться. Мать очевидца сообщила в полицию о «находке» сына.
Жительница поселка Толмачево сообщила в полицию о трупе, найденном ее сыном в парковой зоне города. Также женщина сообщила, что тело проходит стадию разложения и виден скелет. Прибывшие на указанное место сотрудники полиции сразу нашли останки и осмотрели их. На трупе был ватник серого цвета, черные спортивные штаны и обут он был в кроссовки красного цвета.
При первичном осмотре не удалось определить пол и возраст погибшего. Но в кармане был найден паспорт, подтверждающий личность. Им оказался местный житель 48 лет, который родом из Великого Новгорода. Труп опознал отец.
Тело отправили на медэкспертизу для установления истинных причин гибели местного жителя.
Жительница поселка Толмачево сообщила в полицию о трупе, найденном ее сыном в парковой зоне города. Также женщина сообщила, что тело проходит стадию разложения и виден скелет. Прибывшие на указанное место сотрудники полиции сразу нашли останки и осмотрели их. На трупе был ватник серого цвета, черные спортивные штаны и обут он был в кроссовки красного цвета.
При первичном осмотре не удалось определить пол и возраст погибшего. Но в кармане был найден паспорт, подтверждающий личность. Им оказался местный житель 48 лет, который родом из Великого Новгорода. Труп опознал отец.
Тело отправили на медэкспертизу для установления истинных причин гибели местного жителя.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:34