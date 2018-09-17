Под Санкт-Петербургом подросток обнаружил останки трупа мужчины в парке

Жительница поселка Толмачево сообщила в полицию о трупе, найденном ее сыном в парковой зоне города. Также женщина сообщила, что тело проходит стадию разложения и виден скелет. Прибывшие на указанное место сотрудники полиции сразу нашли останки и осмотрели их. На трупе был ватник серого цвета, черные спортивные штаны и обут он был в кроссовки красного цвета.При первичном осмотре не удалось определить пол и возраст погибшего. Но в кармане был найден паспорт, подтверждающий личность. Им оказался местный житель 48 лет, который родом из Великого Новгорода. Труп опознал отец.Тело отправили на медэкспертизу для установления истинных причин гибели местного жителя.