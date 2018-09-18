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Компания MSI официально представила настольный компьютер версии Trident X

Руководством компании MSI официально был представлен настольный компьютер версии Trident X. Его выполнили в надёжном корпусе небольшого форм-фактора.

Компания MSI официально представила настольный компьютер версии Trident X


Новинка обладает эффектным внешним видом. Предусмотрена многоцветная подсветка. «Сердцем» модели является процессор версии Intel Core K Series последней генерации. Графической подсистемой используется дискретный ускоритель типа NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. В свою очередь он обеспечивает высокую производительность устройства. На фронтальную панель вывели гнёзда для микрофона и наушников, два USB 3.0 порта. Также компьютер оснащается симметричным портом USB Type-C. Современной системой охлаждения Silent Storm Cooling обеспечивается эффективный отвод излишков тепла от разных компонентов. Для заказа будет доступна установка твердотельного накопителя, отличающегося высокой производительностью. Данный компьютер, прежде всего, является рассчитанным на любителей игр, а также стримеров.

Сроки начала продаж, а также ориентировочная цена настольного компьютера MSI Trident X держаться пока в секрете.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:31
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