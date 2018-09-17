Хейтеры подозревают Ольгу Бузову в шизофрении

Многие пользователи не особо удивлены проблемам с психическим здоровьем Бузовой, учитывая ее трудоспособность и плотный рабочий график.По мнению фанатов, нервный срыв и сопутствующие ему осложнения у певицы «не за горами», а недавно в соцсети появился скриншот переписки Бузовой с самой собой., - написали поклонники.Фанаты сетуют, что участие артистки в таких шоу как «Дом-2», «Бузова против Бородиной» и «Замуж за Бузову» крайне негативно сказывается на психике Ольги.