Хейтеры подозревают Ольгу Бузову в шизофрении
Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова дошла до того, что сама себе отвечает в Instagram и хейтеры стали подозревать, что психику знаменитости поразила шизофрения.
Многие пользователи не особо удивлены проблемам с психическим здоровьем Бузовой, учитывая ее трудоспособность и плотный рабочий график.
По мнению фанатов, нервный срыв и сопутствующие ему осложнения у певицы «не за горами», а недавно в соцсети появился скриншот переписки Бузовой с самой собой.
«Оля – лучший друг Оли! Что и сказать – больше работать надо на всяких идиотских телешоу и не только шизофрения начнёт развиваться», «Бузовой отдыхать надо чуть больше, чтобы не с концерта на концерт, а и об отдыхе не забывать», - написали поклонники.
Фанаты сетуют, что участие артистки в таких шоу как «Дом-2», «Бузова против Бородиной» и «Замуж за Бузову» крайне негативно сказывается на психике Ольги.
Многие пользователи не особо удивлены проблемам с психическим здоровьем Бузовой, учитывая ее трудоспособность и плотный рабочий график.
По мнению фанатов, нервный срыв и сопутствующие ему осложнения у певицы «не за горами», а недавно в соцсети появился скриншот переписки Бузовой с самой собой.
«Оля – лучший друг Оли! Что и сказать – больше работать надо на всяких идиотских телешоу и не только шизофрения начнёт развиваться», «Бузовой отдыхать надо чуть больше, чтобы не с концерта на концерт, а и об отдыхе не забывать», - написали поклонники.
Фанаты сетуют, что участие артистки в таких шоу как «Дом-2», «Бузова против Бородиной» и «Замуж за Бузову» крайне негативно сказывается на психике Ольги.