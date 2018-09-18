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Астрономы из США рассказали, как формируются «горячие юпитеры»

Ученые из Калифорнийского института в Пасадене установили, что «горячие юпитеры», чаще образуются недалеко от материнской звезды, а не мигрируют к ней из глубин космоса. Ранее считалось, что подобные массивные объекты не способны сформироваться в такой близости от звезды.

Астрономы из США рассказали, как формируются «горячие юпитеры»


По словам Константина Батыгина и его коллеги Элизабет Бейли, Солнечная система была единственным примером того, как должна выглядеть планетная система. В ней даже Меркурий находится на расстоянии 46 миллионов километров от Солцна, тогда как некоторые «горячие юпитеры» удалены от звезды всего на 2,2 миллионов километров.

Эти раскаленные объекты образуются из сотен «суперземель» подобно более холодным газовым гигантам. Впоследствии они продолжают наращивать массу, концентрируя вокруг себя первичную туманность. Многие из них, в конечном счете, удаляются от звезды, но некоторые остаются на том месте, где они появились, после чего постепенно становятся «горячими юпитерами».

Батыгин и Бэйли отметили, что мигрирующий «горячий юпитер» существенно отличается от раскаленных газовых гигантов, сформированных естественным путем. Так, основным отличием этих небесных тел являются масса и большое количество спутников.

 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 02:01
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