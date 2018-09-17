Ольга Жарикова категорично заявила, что на телепроект «Дом-2» больше не вернется

Редакторы телестройки не смогли проигнорировать громкую ссору ребят, а потому пригласили их на съемки нового выпуска шоу «Бородина против Бузовой». Также в студию пришли Ольга Васильевна и Алиана, которые сделали все для того, чтобы Жарикова и Гобозов никогда не помирились.В ходе эфира ведущие обвиняли экс-участницу в измене и даже показали те самые кадры, о которых ранее говорила Устиненко, однако в конечном итоге стало ясно, что реальных доказательств предательства нет, так как на ролике видно только как Оля в состоянии алкогольного опьянения просто танцевала и обнималась с неизвестным молодым человеком.Что касается Гобозова, то он четко дал понять, что никогда не простит изменщицу, даже несмотря на то, что никаких веских причин, чтобы так назвать Олю у него нет. Поэтому она, по его словам, может делать все, что хочет, ведь является свободной девушкой.Впрочем, уже через несколько дней Саша резко поменял свое мнение. В своем микроблоге он опубликовал пару совместных с бывшей возлюбленной фотографий, признавшись, что очень скучает по тем временам, когда они были вместе.Однако сама Жарикова, судя по всему, по экс-избраннику абсолютно не скучает и возвращаться к нему не планирует. На данный момент она занимается поиском жилья, расположенного поближе к центру, сотрудничает со многими рекламодателями и хочет построить карьеру в сетевой компании. Также девушка мечтает встретить мужчину, который будет любить, не оглядываясь на ее прошлое и не посвящая огромное количество своего времени бывшей жене с детьми.При этом Оля подчеркнула, что возвращаться в периметр «Дома-2» она не планирует. Проект научил ее строить отношения, а потому она хочет применить полученные навыки на практике за воротами, а не на глазах у многомиллионной аудитории.