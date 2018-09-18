“Бюстгальтер забыла”: Кендалл Дженнер посетила парижскую оперу в прозрачном платье
Кендалл Дженнер накануне стала почетной гостьей события, которое было организовано на честь 70-летнего юбилея бренда Longchamp. Мероприятие проходило в парижской национальной опере, куда американская модель пришла в черном прозрачном платье без бюстгальтера.
Впоследствии все присутствующие имели возможность без особого труда увидеть обнаженную грудь звезды. Впрочем, саму представительницу семейства Кардашьян подобный нюанс совсем не беспокоил.
Знаменитость спокойно расхаживала перед объективами камер, показывая свои обнаженные соски. Учитывая то, что волосы Кендалл Дженнер были собраны в пучок, на область декольте модели открывался идеальный обзор.
Впоследствии все присутствующие имели возможность без особого труда увидеть обнаженную грудь звезды. Впрочем, саму представительницу семейства Кардашьян подобный нюанс совсем не беспокоил.
Знаменитость спокойно расхаживала перед объективами камер, показывая свои обнаженные соски. Учитывая то, что волосы Кендалл Дженнер были собраны в пучок, на область декольте модели открывался идеальный обзор.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:01