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“Бюстгальтер забыла”: Кендалл Дженнер посетила парижскую оперу в прозрачном платье

Кендалл Дженнер накануне стала почетной гостьей события, которое было организовано на честь 70-летнего юбилея бренда Longchamp. Мероприятие проходило в парижской национальной опере, куда американская модель пришла в черном прозрачном платье без бюстгальтера.

“Бюстгальтер забыла”: Кендалл Дженнер посетила парижскую оперу в прозрачном платье


Впоследствии все присутствующие имели возможность без особого труда увидеть обнаженную грудь звезды. Впрочем, саму представительницу семейства Кардашьян подобный нюанс совсем не беспокоил.

“Бюстгальтер забыла”: Кендалл Дженнер посетила парижскую оперу в прозрачном платье


Знаменитость спокойно расхаживала перед объективами камер, показывая свои обнаженные соски. Учитывая то, что волосы Кендалл Дженнер были собраны в пучок, на область декольте модели открывался идеальный обзор.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:01
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