Xiaomi опубликовала изображения защитного стекла для экрана Mi Mix 3
Компания Xiaomi в октябре должна представить флагманскую версию смартфона Mi Mix 3. В Сети опубликованы изображения защитного специального стекла экрана данного устройства.
Изображения демонстрируют, что экран будет обладать очень тонкими боковыми рамками. В свою очередь это является не первым изображением, которое позволяет оценить внешний вид модели. Глава Xiaomi показал устройство Mi Mix 3 в конце августа. Новые снимки демонстрируют, что в верхней, а также нижней части передней панели смартфона были сохранены небольшие рамки. В верхней части имеется вырез для громкоговорителя.
Судя по фото, экран займет не меньше 90 процентов передней панели. Согласно предварительной информации, основой версии Mi Mix 3 является SoC Snapdragon 845.
Изображения демонстрируют, что экран будет обладать очень тонкими боковыми рамками. В свою очередь это является не первым изображением, которое позволяет оценить внешний вид модели. Глава Xiaomi показал устройство Mi Mix 3 в конце августа. Новые снимки демонстрируют, что в верхней, а также нижней части передней панели смартфона были сохранены небольшие рамки. В верхней части имеется вырез для громкоговорителя.
Судя по фото, экран займет не меньше 90 процентов передней панели. Согласно предварительной информации, основой версии Mi Mix 3 является SoC Snapdragon 845.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:06