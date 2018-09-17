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Xiaomi опубликовала изображения защитного стекла для экрана Mi Mix 3

Компания Xiaomi в октябре должна представить флагманскую версию смартфона Mi Mix 3. В Сети опубликованы изображения защитного специального стекла экрана данного устройства.

Xiaomi опубликовала изображения защитного стекла для экрана Mi Mix 3


Изображения демонстрируют, что экран будет обладать очень тонкими боковыми рамками. В свою очередь это является не первым изображением, которое позволяет оценить внешний вид модели. Глава Xiaomi показал устройство Mi Mix 3 в конце августа. Новые снимки демонстрируют, что в верхней, а также нижней части передней панели смартфона были сохранены небольшие рамки. В верхней части имеется вырез для громкоговорителя.

Судя по фото, экран займет не меньше 90 процентов передней панели. Согласно предварительной информации, основой версии Mi Mix 3 является SoC Snapdragon 845.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:06
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