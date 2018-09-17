АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

В Башкирии 4-летний ребенок погиб после падения из окна 4-го этажа

В Гафурийском районе республики Башкирии ребенок четырех лет упал из окна на четвертом этаже. Все подробности ЧП выясняются сотрудниками полиции.

В Башкирии 4-летний ребенок погиб после падения из окна 4-го этажа


Как стало известно, ребенок находился дома один без присмотра, каким-то образом он вылез на подоконник, где было открыто окно. Облокотившись на москитную сетку, мальчик вывалился наружу. Очевидцы сразу позвонили в «скорую». По пути в ближайшую больницу ребенок был еще жив, однако от тяжелых травм скончался в медучреждении.

Правоохранительными органами назначена судмедэкспертиза, проводится тщательная проверка происшествия.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Совфеде отреагировали на указ Петра Порошенко
Элина Камирен восхитила пользователей Сети своей
В Башкирии 4-летний ребенок погиб после падения
Конфискованные у коррупционеров средства
«Кадр из кинофильма ужасов»: Полину Гагарину
Хейтеры подозревают Ольгу Бузову в шизофрении
В России вышел в продажу бюджетный смартфон Inoi
Ольга Жарикова категорично заявила, что на
Ольга Бузова насмешила хейтеров и фанатов новой
Под Тулой внедорожник Nissan Qashqai сбил
Ирина Пинчук и Захар Саленко объявили себя парой
Влад Соколовский отказался от алкоголя и решил
Флагман Samsung Galaxy Note 9 вспыхнул в сумке у
Мариана Петря все-таки отбила Валеру Блюменкранца
Компания Clubturbo создаст Lada Vesta для дрифта
Скрытая угроза: Ученые из NASA не заметили два
В Сети появились снимки смартфона Xiaomi Mi 8
Назван ТОП-5 лучших дизельных авто на рынке России
«Ты кто такая»: Первая жена Владимира Кузьмина
Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8 Youth
Алена Водонаева вспомнила о дружбе с Ксенией
Актера из «Убойной силы» Евгения
В Красноярске разыскивают пропавшего мужчину
Ученые: Регулярный секс помогает выглядеть на 15
Стеша Маликова показала фанатам младшего брата
Эксперты провели тест-драйв обновленного
В Хабаровске снизились розничные цены на бензин
NАSА готово заплатить почти 16 тысяч долларов за
В России стоимость смартфона Xiaomi Redmi 5
Поклонники раскритиковали Веру Брежневу за
Просмотреть все новости