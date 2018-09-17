В Башкирии 4-летний ребенок погиб после падения из окна 4-го этажа

Как стало известно, ребенок находился дома один без присмотра, каким-то образом он вылез на подоконник, где было открыто окно. Облокотившись на москитную сетку, мальчик вывалился наружу. Очевидцы сразу позвонили в «скорую». По пути в ближайшую больницу ребенок был еще жив, однако от тяжелых травм скончался в медучреждении.Правоохранительными органами назначена судмедэкспертиза, проводится тщательная проверка происшествия.