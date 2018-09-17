АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Ольга Бузова насмешила хейтеров и фанатов новой грудью

Бюст известной певицы и знаменитой ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой постоянно является поводом для насмешек.

Ольга Бузова насмешила хейтеров и фанатов новой грудью


Все уверены, что он очень малюсенького размера. Правда, знаменитость постоянно тщетно старается визуально увеличить свою грудь, что еще больше смешит хейтеров.

Вчера девушка появилась на публике в брючном костюме и темном топике, который опять выгодно подчеркнул ее "нулевочку".

Кто-то подумал, что телезвезда сделала себе пластическую операцию. Но более внимательные сообразили, что бюст Ольги стал больше из-за топика. Этот факт вызвал очередной взрыв смеха в интернете.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Совфеде отреагировали на указ Петра Порошенко
Элина Камирен восхитила пользователей Сети своей
В Башкирии 4-летний ребенок погиб после падения
Конфискованные у коррупционеров средства
«Кадр из кинофильма ужасов»: Полину Гагарину
Хейтеры подозревают Ольгу Бузову в шизофрении
В России вышел в продажу бюджетный смартфон Inoi
Ольга Жарикова категорично заявила, что на
Ольга Бузова насмешила хейтеров и фанатов новой
Под Тулой внедорожник Nissan Qashqai сбил
Ирина Пинчук и Захар Саленко объявили себя парой
Влад Соколовский отказался от алкоголя и решил
Флагман Samsung Galaxy Note 9 вспыхнул в сумке у
Мариана Петря все-таки отбила Валеру Блюменкранца
Компания Clubturbo создаст Lada Vesta для дрифта
Скрытая угроза: Ученые из NASA не заметили два
В Сети появились снимки смартфона Xiaomi Mi 8
Назван ТОП-5 лучших дизельных авто на рынке России
«Ты кто такая»: Первая жена Владимира Кузьмина
Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8 Youth
Алена Водонаева вспомнила о дружбе с Ксенией
Актера из «Убойной силы» Евгения
В Красноярске разыскивают пропавшего мужчину
Ученые: Регулярный секс помогает выглядеть на 15
Стеша Маликова показала фанатам младшего брата
Эксперты провели тест-драйв обновленного
В Хабаровске снизились розничные цены на бензин
NАSА готово заплатить почти 16 тысяч долларов за
В России стоимость смартфона Xiaomi Redmi 5
Поклонники раскритиковали Веру Брежневу за
Просмотреть все новости