Ольга Бузова насмешила хейтеров и фанатов новой грудью

Все уверены, что он очень малюсенького размера. Правда, знаменитость постоянно тщетно старается визуально увеличить свою грудь, что еще больше смешит хейтеров.Вчера девушка появилась на публике в брючном костюме и темном топике, который опять выгодно подчеркнул ее "нулевочку".Кто-то подумал, что телезвезда сделала себе пластическую операцию. Но более внимательные сообразили, что бюст Ольги стал больше из-за топика. Этот факт вызвал очередной взрыв смеха в интернете.