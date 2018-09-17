Ольга Бузова насмешила хейтеров и фанатов новой грудью
Бюст известной певицы и знаменитой ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой постоянно является поводом для насмешек.
Все уверены, что он очень малюсенького размера. Правда, знаменитость постоянно тщетно старается визуально увеличить свою грудь, что еще больше смешит хейтеров.
Вчера девушка появилась на публике в брючном костюме и темном топике, который опять выгодно подчеркнул ее "нулевочку".
Кто-то подумал, что телезвезда сделала себе пластическую операцию. Но более внимательные сообразили, что бюст Ольги стал больше из-за топика. Этот факт вызвал очередной взрыв смеха в интернете.
Все уверены, что он очень малюсенького размера. Правда, знаменитость постоянно тщетно старается визуально увеличить свою грудь, что еще больше смешит хейтеров.
Вчера девушка появилась на публике в брючном костюме и темном топике, который опять выгодно подчеркнул ее "нулевочку".
Кто-то подумал, что телезвезда сделала себе пластическую операцию. Но более внимательные сообразили, что бюст Ольги стал больше из-за топика. Этот факт вызвал очередной взрыв смеха в интернете.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:30