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В России вышел в продажу бюджетный смартфон Inoi 7 Lite

В России в продажу вышел смартфон Inoi 7 Lite. Новинка отличается сравнительно небольшой стоимостью и, при этом, не плохими характеристиками.

В России вышел в продажу бюджетный смартфон Inoi 7 Lite


Смартфон оснащен 6-ти дюймовым монитором с разрешением 1440/720 пикселей, а также двойной 13-ти мегапиксельной камерой с функцией автоматической фокусировки. Кроме того, присутствует лицевая 8-ми мегапиксельная камера. Чипсет MediaTek 6580 позволяет поддерживать производительность устройства на достаточно высоком уровне в сравнении со многими другими из данного ценового сегмента.

Модель выглядит весьма стильно. Высокое расположение камер на корпусе препятствует их загрязнению, и в целом предоставляет пользователю достаточно комфортное использование функций фото и видеосъемки. На текущий момент цена гаджета составляет 6490 рублей, однако она может варьироваться в зависимости от региона.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:00
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