В России вышел в продажу бюджетный смартфон Inoi 7 Lite

Смартфон оснащен 6-ти дюймовым монитором с разрешением 1440/720 пикселей, а также двойной 13-ти мегапиксельной камерой с функцией автоматической фокусировки. Кроме того, присутствует лицевая 8-ми мегапиксельная камера. Чипсет MediaTek 6580 позволяет поддерживать производительность устройства на достаточно высоком уровне в сравнении со многими другими из данного ценового сегмента.Модель выглядит весьма стильно. Высокое расположение камер на корпусе препятствует их загрязнению, и в целом предоставляет пользователю достаточно комфортное использование функций фото и видеосъемки. На текущий момент цена гаджета составляет 6490 рублей, однако она может варьироваться в зависимости от региона.