Конфискованные у коррупционеров средства «единороссы» хотят перевести в ПФР
Новый законопроект, выдвинутый депутатами от «Единой России», позволит перечислять денежные средства, конфискованные у коррупционеров, в Пенсионный фонд РФ. Рассматривать инициативу «единороссов» собираются 20 сентября на первом чтении. Если законопроект одобрят, то в силу он вступит уже 1 января 2019 года.
Авторы законопроекта, рекомендованного профильным комитетом Госдумы, считают, что благодаря изменениям в Бюджетном кодексе РФ, удастся значительно пополнить казну страны. Все деньги, конфискованные у коррупционеров, а также выручка, полученная путем продажи имущества, нажитого незаконным способом, пойдут на выплату страховых пенсий.
Согласно предварительным подсчетам, если в 2019 году закон вступит в силу, то за пять лет бюджет может пополниться на сумму в размере 1,8 млрд рублей.
Авторы законопроекта, рекомендованного профильным комитетом Госдумы, считают, что благодаря изменениям в Бюджетном кодексе РФ, удастся значительно пополнить казну страны. Все деньги, конфискованные у коррупционеров, а также выручка, полученная путем продажи имущества, нажитого незаконным способом, пойдут на выплату страховых пенсий.
Согласно предварительным подсчетам, если в 2019 году закон вступит в силу, то за пять лет бюджет может пополниться на сумму в размере 1,8 млрд рублей.