Конфискованные у коррупционеров средства «единороссы» хотят перевести в ПФР

Авторы законопроекта, рекомендованного профильным комитетом Госдумы, считают, что благодаря изменениям в Бюджетном кодексе РФ, удастся значительно пополнить казну страны. Все деньги, конфискованные у коррупционеров, а также выручка, полученная путем продажи имущества, нажитого незаконным способом, пойдут на выплату страховых пенсий.Согласно предварительным подсчетам, если в 2019 году закон вступит в силу, то за пять лет бюджет может пополниться на сумму в размере 1,8 млрд рублей.