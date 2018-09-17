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Конфискованные у коррупционеров средства «единороссы» хотят перевести в ПФР

Новый законопроект, выдвинутый депутатами от «Единой России», позволит перечислять денежные средства, конфискованные у коррупционеров, в Пенсионный фонд РФ. Рассматривать инициативу «единороссов» собираются 20 сентября на первом чтении. Если законопроект одобрят, то в силу он вступит уже 1 января 2019 года.

Конфискованные у коррупционеров средства «единороссы» хотят перевести в ПФР


Авторы законопроекта, рекомендованного профильным комитетом Госдумы, считают, что благодаря изменениям в Бюджетном кодексе РФ, удастся значительно пополнить казну страны. Все деньги, конфискованные у коррупционеров, а также выручка, полученная путем продажи имущества, нажитого незаконным способом, пойдут на выплату страховых пенсий.

Согласно предварительным подсчетам, если в 2019 году закон вступит в силу, то за пять лет бюджет может пополниться на сумму в размере 1,8 млрд рублей.

 
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Политика / Экономика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:26
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