Эксперты: Внедрение технологии 5G приведёт к перегреву смартфонов

После запуска 5G данные сети приведут к резкому увеличению скорости передачи информации, в сравнении с 4G/LTE. Пропускная способность в теории может достигать показателя 20 Гбит/сек. По всей видимости, обмен данными на таких скоростях приведёт к заметному увеличению нагрузки на электронную часть мобильных устройств. В свою очередь разработчики столкнутся с надобностью внести в конструкцию собственных разработок серьезные изменения, для того, чтобы устройство лучше охлаждалось, не допуская перегрева.Согласно предположениям, смартфоны начнут оснащать специальными дополнительными теплораспределителями. Не исключается, что производители моделей с 5G активно будут применять тепловые трубки. Безусловно такая ситуация будет на руку потенциальным поставщикам компонентов для современных систем охлаждения разных мобильных устройств.