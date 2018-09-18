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Эксперты: Внедрение технологии 5G приведёт к перегреву смартфонов

По словам экспертов, внедрение технологии 5G в итоге может привести к перегреву современных смартфонов. Сейчас множество известных производителей осуществляют работу над устройствами, обладающими поддержкой такой функции.

Эксперты: Внедрение технологии 5G приведёт к перегреву смартфонов


После запуска 5G данные сети приведут к резкому увеличению скорости передачи информации, в сравнении с 4G/LTE. Пропускная способность в теории может достигать показателя 20 Гбит/сек. По всей видимости, обмен данными на таких скоростях приведёт к заметному увеличению нагрузки на электронную часть мобильных устройств. В свою очередь разработчики столкнутся с надобностью внести в конструкцию собственных разработок серьезные изменения, для того, чтобы устройство лучше охлаждалось, не допуская перегрева.

Согласно предположениям, смартфоны начнут оснащать специальными дополнительными теплораспределителями. Не исключается, что производители моделей с 5G активно будут применять тепловые трубки. Безусловно такая ситуация будет на руку потенциальным поставщикам компонентов для современных систем охлаждения разных мобильных устройств.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:31
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