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Ирина Пинчук и Захар Саленко объявили себя парой

Буквально несколько дней назад стало известно о том, что участники телепроекта «Дом-2» Саймон Марданшин и Ирина Пинчук расстались, не пробыв в паре и недели. Причем причину завершения их отношений никто толком так и не называет.

Ирина Пинчук и Захар Саленко объявили себя парой


Впрочем, в Сети уже появились слухи о том, что ребята не стали долго горевать из-за разлуки и уже закрутили новые романы.

Так, к примеру, девушка отреагировала на симпатию Захара, которого недавно вернула в периметр Ольга Бузова. Более того, несмотря на активные ухаживания со стороны Никиты Шалюкова, Ира снова отказала ему, приняв предложение Саленко - объявить себя парой.

Что касается Саймона, то по предварительной информации, он вместе с Андреем Шабариным и двумя новенькими участницами отправился на Остров любви, где будет пытаться строить отношения.

Стоит отметить, что на расставание Марданшина с Пинчук очень положительно отреагировала Елена Хромина и даже засобиралась на телестройку, а потому вполне возможно, что бывшие возлюбленные помирятся и вновь будут демонстрировать зрителям реалити-шоу неземную любовь друг к другу.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:15
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