Ирина Пинчук и Захар Саленко объявили себя парой

Впрочем, в Сети уже появились слухи о том, что ребята не стали долго горевать из-за разлуки и уже закрутили новые романы.Так, к примеру, девушка отреагировала на симпатию Захара, которого недавно вернула в периметр Ольга Бузова. Более того, несмотря на активные ухаживания со стороны Никиты Шалюкова, Ира снова отказала ему, приняв предложение Саленко - объявить себя парой.Что касается Саймона, то по предварительной информации, он вместе с Андреем Шабариным и двумя новенькими участницами отправился на Остров любви, где будет пытаться строить отношения.Стоит отметить, что на расставание Марданшина с Пинчук очень положительно отреагировала Елена Хромина и даже засобиралась на телестройку, а потому вполне возможно, что бывшие возлюбленные помирятся и вновь будут демонстрировать зрителям реалити-шоу неземную любовь друг к другу.