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Мариана Петря все-таки отбила Валеру Блюменкранца у Таты, лишив Бетти полноценной семьи

Тата и Валера Блюменкранц несколько недель назад попросились на телепроект «Дом-2» для того, чтобы сохранить свою семью и руководство эту идею одобрило, попросив ведущих помочь бывшим подопечным. Супругов отправили на Остров любви, с уверенностью, что там царят максимально благоприятные условия для примирения и солнце, пляж, тропический климат сделают свое дело.

Мариана Петря все-таки отбила Валеру Блюменкранца у Таты, лишив Бетти полноценной семьи


Однако уже с первых дней пребывания молодых родителей на Сейшлах стало ясно, что помочь им спасти отношения вряд ли удастся, так как те, заселившись в одну комнату сразу же начали ссориться.

В ходе разборок между возлюбленными, выяснилось, что Тата не считает супруга настоящим мужчиной, за которым можно быть, как за каменной стеной. Валера, в свою очередь, заявил, что больше не испытывает физического влечения к жене и его чувства к ней начали угасать.

Более того, оказалось, что глава семейства уже присмотрел среди участниц телестройки ту, с которой бы хотел создать пару и даже ходил с ней за камни, где занимался петтингом, несмотря на то, что в нескольких метрах от него находилась законная жена и пыталась уложить спать их дочь. Стоит отметить, что этой девушкой оказалась Мариана Петря, которая долгое время пыталась построить отношения в периметре, но больше, чем для «волшебства», парни ее не рассматривали.

Мариана Петря все-таки отбила Валеру Блюменкранца у Таты, лишив Бетти полноценной семьи


Участница несколько дней утверждала, что никакой интимной близости у нее с Валерой не было, а после шоу «Бородина против Бузовой», в котором ведущие предоставили наглядное доказательство, призналась, что ей действительно нравится этот мужчина и она готова с ним быть, даже несмотря на Тату и маленькую Бетти, находящихся с ними на одной съемочной площадке.

Судя по всему, сам Блюменкранц тоже не против закрутить роман с Марианой. Он заявил, что девушка она очень привлекательная, а потому у них могут получиться крепкие отношения, выстроенные не только на симпатии друг к другу, но и на влечении в сексуальном плане.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:33
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