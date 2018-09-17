Мариана Петря все-таки отбила Валеру Блюменкранца у Таты, лишив Бетти полноценной семьи

Однако уже с первых дней пребывания молодых родителей на Сейшлах стало ясно, что помочь им спасти отношения вряд ли удастся, так как те, заселившись в одну комнату сразу же начали ссориться.В ходе разборок между возлюбленными, выяснилось, что Тата не считает супруга настоящим мужчиной, за которым можно быть, как за каменной стеной. Валера, в свою очередь, заявил, что больше не испытывает физического влечения к жене и его чувства к ней начали угасать.Более того, оказалось, что глава семейства уже присмотрел среди участниц телестройки ту, с которой бы хотел создать пару и даже ходил с ней за камни, где занимался петтингом, несмотря на то, что в нескольких метрах от него находилась законная жена и пыталась уложить спать их дочь. Стоит отметить, что этой девушкой оказалась Мариана Петря, которая долгое время пыталась построить отношения в периметре, но больше, чем для «волшебства», парни ее не рассматривали.Участница несколько дней утверждала, что никакой интимной близости у нее с Валерой не было, а после шоу «Бородина против Бузовой», в котором ведущие предоставили наглядное доказательство, призналась, что ей действительно нравится этот мужчина и она готова с ним быть, даже несмотря на Тату и маленькую Бетти, находящихся с ними на одной съемочной площадке.Судя по всему, сам Блюменкранц тоже не против закрутить роман с Марианой. Он заявил, что девушка она очень привлекательная, а потому у них могут получиться крепкие отношения, выстроенные не только на симпатии друг к другу, но и на влечении в сексуальном плане.