Под Тулой внедорожник Nissan Qashqai сбил перебегающего дорогу ребенка
Под Тулой 15 сентября Qashqai сбил 9-летнего мальчика, пытавшегося перебежать дорогу в неположенном месте. В результате наезда ребенок получил большое количество травм и ушибов различной степени тяжести. Мальчика доставили в районную больницу.
Инцидент произошел в минувшую субботу в 14:20 по местному времени на 32 км трассы «Богородицк-Епифань», пролегающей в Узловском районе Тульской области.
По словам представителя пресс-службы региональной Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился 60-летний мужчина.
Инцидент произошел в минувшую субботу в 14:20 по местному времени на 32 км трассы «Богородицк-Епифань», пролегающей в Узловском районе Тульской области.
По словам представителя пресс-службы региональной Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился 60-летний мужчина.
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:16